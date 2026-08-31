Roma, tragedia in casa: padre, madre e figlia morti da colpi d'arma da fuoco. Ipotesi omicidio-suicidio

I corpi senza vita dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile di 5 anni e i suoi genitori (42enne il papà e 41enne la madre), sono stati ritrovati nella camera da letto di un'abitazione a Roma, al civico 12 di via dell’Antracite, in zona Pietralata. Anche il cane di famiglia è stato trovato morto. Poco dopo, nell'abitazione sarebbero stati trovati anche alcuni biglietti nei quali si annunciava il gesto estremo e ora al vaglio degli inquirenti. Al momento, dunque, non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo le 13. I tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco. Sul posto sono presenti anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme un parente che non riusciva a mettersi in contatto con le tre vittime da ore. "Avevano avuto una figlia nel periodo del Covid – ricorda la vicina – aveva dei problemi, loro le volevano benissimo. La portavano sempre a fare passeggiate. È una tragedia".