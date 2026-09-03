Le vacanze di Fratoianni: Tesla, mare e bollicine

Soffici lettini, un paio di flûte di bollicine e una vista da perdere il fiato. La lotta di classe dei comunisti italiani passa anche dalle spiagge “caraibiche” del Salento. Alleanza Verdi e Sinistra ha fatto tappa in quel di Giovinazzo (provincia di Bari) per la festa regionale del partito. Tanti i temi in agenda: dalla difesa dei lavoratori al sostegno dei meno abbienti. E perché no: anche la cara e vecchia patrimoniale, un tarlo che a sinistra non va mai in vacanza. Ma a settembre appena iniziato il caldo rovente continua a mettere a dura prova gli italiani. E, tra un attacco al governo e l’altro, perfino i compagni si concedono qualche giorno di relax in riva al mare. Primo fra tutti, Nicola Fratoianni.

Il segretario di Sinistra Italiana ha optato per il Togo Bay Beach a Porto Cesareo come meta ideale per la sua breve fuga dagli impegni politici. E si tratta di una scelta esclusiva e azzeccata. Verrebbe da dire quasi da Vip, dato che il compagno Fratoianni non sembra aver badato a spese. In una foto pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno si vede il leader di Avs in spiaggia, spaparanzato su un lettino del lido. In mano, l’immancabile sigaretta elettronica. Accanto, inoltre, una bottiglia di bolline (o vino bianco) riposta in un’apposita glacette per preservarne la freschezza. In fondo, anche la gola secca pretende di essere coccolata come si deve. L’unica pecca? Poca crema solare, almeno a giudicare dal quel rossore sul petto.