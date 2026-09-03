Le vacanze di Fratoianni: Tesla, mare e bollicine

Soffici lettini, un paio di flûte di bollicine e una vista da perdere il fiato. La lotta di classe dei comunisti italiani passa anche dalle spiagge “caraibiche” del Salento. Alleanza Verdi e Sinistra ha fatto tappa in quel di Giovinazzo (provincia di Bari) per la festa regionale del partito. Tanti i temi in agenda: dalla difesa dei lavoratori al sostegno dei meno abbienti. E perché no: anche la cara e vecchia patrimoniale, un tarlo che a sinistra non va mai in vacanza. Ma a settembre appena iniziato il caldo rovente continua a mettere a dura prova gli italiani. E, tra un attacco al governo e l’altro, perfino i compagni si concedono qualche giorno di relax in riva al mare. Primo fra tutti, Nicola Fratoianni.
Il segretario di Sinistra Italiana ha optato per il Togo Bay Beach a Porto Cesareo come meta ideale per la sua breve fuga dagli impegni politici. E si tratta di una scelta esclusiva e azzeccata. Verrebbe da dire quasi da Vip, dato che il compagno Fratoianni non sembra aver badato a spese. In una foto pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno si vede il leader di Avs in spiaggia, spaparanzato su un lettino del lido. In mano, l’immancabile sigaretta elettronica. Accanto, inoltre, una bottiglia di bolline (o vino bianco) riposta in un’apposita glacette per preservarne la freschezza. In fondo, anche la gola secca pretende di essere coccolata come si deve. L’unica pecca? Poca crema solare, almeno a giudicare dal quel rossore sul petto.
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Il listino prezzi dello stabilimento non si addice a un fiero (e autoproclamato) rappresentante del proletariato. Per assicurarsi due lettini, un ombrellone e un tavolino il tariffario prevede un esborso dai 60 fino ai 90 euro al giorno. Ovvio, tutto dipende dalla fila e dal pacchetto di servizi scelti. Insomma, cifre da vip per un lido da vip. Si tratta pur sempre di uno degli stabilimenti balneari più rinomati di Torre Lapillo. “Che fai Nicola, te ne privi?”. Per carità, lungi da noi fare la morale al compagno Fratoianni per una semplice gita al mare e qualche sorso di buon vino. Tutti hanno diritto a qualche giorno di relax. E non spetta a nessuno stabilire come una persona debba spendere i suoi soldi. Peccato che, soltanto il giorno prima, lo stesso deputato di SI abbia pubblicato sui social l’ennesimo attacco a Giorgia Meloni.
L’argomento? Neanche a dirlo: il carovita. «Ad agosto l’inflazione schizza a +3,3%: la combinazione degli effetti delle guerre e della crisi climatica porta ad una spirale di speculazione e aumenti dei prezzi. E così il carrello della spesa invece che 100 ti costa 130 euro, tra settembre e dicembre le famiglie rischiano di pagare fino a mille euro di rincari, mentre benzina e diesel sono a ben oltre i 2 euro al litro. Gli stipendi invece sono fermi, immobili - lamenta Fratoianni su Facebook -. E in tutto ciò Meloni pensa a festeggiare per la durata del suo governo e a come cambiare la legge elettorale per vincere anche se dovesse perdere». Insomma, passi il relax in riva al mare nel lido di lusso. Ma almeno la coerenza, questa sconosciuta...