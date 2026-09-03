Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Il vero problema della sinistra su Ceuta

Difendere gli italiani dai pericoli dell'immigrazione incontrollata o attaccare il compagno socialista Sanchez?
di Claudio Brigliadorigiovedì 3 settembre 2026
Il vero problema della sinistra su Ceuta

2' di lettura

Qual è il vero problema su Ceuta? Difendere gli italiani dai pericoli dell'immigrazione incontrollata? Oppure attaccare un leader socialista come Pedro Sanchez? A L’aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7, si parla dell'assalto di migranti all'exclave spagnola in Marocco e la decisione del nostro governo di sospendere lo spazio Schengen con Madrid.

Una scelta forte che continua a provocare attriti con il governo spagnolo e che soprattutto sembra indignare la sinistra nostrana. In collegamento c'è Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo ECR, che domanda agli altri ospiti: «Perché è un problema? Perché è una cosa che vi indigna? Se lo fa la Francia con i francesi e la Germania con i tedeschi... Chiedete all'intelligenza artificiale quante volte è stato sospeso Schengen negli ultimi cinque anni e vi risponderà che negli ultimi cinque anni sono state centinaia. La Commissione nel 2026 è arrivata a circa 500 notifiche da parte di Francia, Germania, Austria, Danimarca, Svezia, Norvegia, Italia, Slovenia, Paesi Bassi, Polonia... Ma se lo fa l’Italia è un problema. Se l’Italia decide per prudenza di proteggere gli italiani per voi questo è un problema».

Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera, ne fa una questione politica: «La Spagna rientra nell’area Schengen e Ceuta fa parte del territorio spagnolo: in questo senso rientra nell’area Schengen, ma non è vero che rientra nell’area Schengen dal punto di vista della circolazione delle persone. Dunque, di fatto Ceuta è fuori da Schengen: tanto è vero che gli altri 26 Paesi non hanno sospeso la Spagna da Schengen. Questo è un fatto. Ci sono due possibilità: o l'Italia sa qualcosa che gli altri 26 Paesi non sanno oppure stiamo usando politicamente questo fatto».

La replica di Procaccini è secca: «Inasprire i controlli è una procedura ahimè diventata ordinaria. Non ho capito - ribadisce - perché questa discussione non è accaduta quando l’ha fatto decine di volte la Francia, la Germania, noi con la Slovenia. La verità è che ho la sensazione che quando viene toccato questo mito artefatto della sinistra che è Pedro Sanchez ci sono delle fibrillazioni. Questo mito è un mito fallace. Se oggi si andasse al voto, gli spagnoli risponderebbero meglio di come potremmo rispondere noi dall’Italia».

tag
ceuta
l'aria che tira
immigrazione
nicola procaccini
pedro sanchez
schengen

Parla la sondaggista Roberto Vannacci, la teoria della Ghisleri: "Come si firma spiega tutto"

L'operazione Gdf intercetta vela tunisina verso Mazara con 8 migranti a bordo

Paura a Torino Torino, l'immigrato col martello scatena il panico alla fermata del bus

ti potrebbero interessare

Report-Salvo Sottile, rissa nel cortile Rai: "Come va?", "Pezzo di m***"

Report-Salvo Sottile, rissa nel cortile Rai: "Come va?", "Pezzo di m***"

Roberto Vannacci, la teoria della Ghisleri: "Come si firma spiega tutto"

Roberto Vannacci, la teoria della Ghisleri: "Come si firma spiega tutto"

Il governo Meloni è a un giorno dal record storico di durata

Il governo Meloni è a un giorno dal record storico di durata

Daniele Dell'Orco
Sottovalutare il pericolo cyber è un errore da non commettere: siamo a rischio anche noi

Sottovalutare il pericolo cyber è un errore da non commettere: siamo a rischio anche noi

Stefania Craxi