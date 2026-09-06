Kimi Antonelli, il messaggio di Federica Brignone: "L'Italia non ti dimenticherà"

"Ieri sembrava un'impresa impossibile anche solo da pensare, questo risultato passerà alla storia, l'Italia non lo dimenticherà". Lo dice all'ANSA la pluri-campionessa olimpica Federica Brignone, lasciando l'autodromo di Monza dopo il successo di Kimi Antonelli. "Aveva la pressione di correre davanti al suo pubblico - aggiunge Brignone, capace di vincere due ori in casa alle Olimpiadi di Milano-Cortina pochi mesi dopo un gravissimo infortunio - ma è stato lucido, un grande. La gara è stata un po' variabile ai primi giri e questo sicuramente l'ha aiutato ma ha fatto solo scelte giuste, un sacco di sorpassi: è stato qualcosa di incredibile, posso immaginare in realtà quello che ha provato lui".

Federica Brignone, che ieri aveva consegnato il ruotino al pole-man Pierre Gasly, ha incontrato il numero uno della Formula1, Stefano Domenicali, regalandogli la replica del suo casco da gara con la tigre suo simbolo: "Bisogna fargli i complimenti per tutto quello che è il Circus perché non è solo un evento sportivo ma a 360 gradi. Coinvolge tutti ed è qualcosa di enorme, è una macchina incredibile che funziona davvero bene. È veramente una bellissima esperienza". Federica Brignone domattina sarà a Torino per la seduta di fisioterapia al JMedical dopo l'operazione e stasera guarderà in tv il suo Milan contro la Juventus.