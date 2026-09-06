Realpolitik, Bignami azzera la sinistra: "Ogni volta che si vota evapora"

A Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, si è parlato a lungo del trionfo di Afd in Sassonia. Galeazzo Bignami di FdI, ospite della trasmissione televisiva, ha spiegato che ogni volta che si vota la sinistra perde le elezioni. "Questo voto per me diventa anche una cosa tutto sommato positiva - ha detto -, visto che ha perso la sinistra, cosa che siete riusciti a non dire, avete parlato delle spaccature di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega, dei neonazisti e tutto, ma non avete detto un'unica cosa. L'Spd partiva dall'8%, non era neanche forte".

E ancora: "Sì, sì, però governava il Partito Popolare, però ha perso la sinistra, la sinistra è evaporata anche in questa, tutte le volte che il popolo vota la sinistra evapora. Poi un po', mi permetterete, mi fa sorridere, leggo sotto i neonazisti, io ricordo che quando visse Giorgia Meloni la tessera numero 1 del Pd De Benedetti disse Meloni come Mussolini, importanti dirigenti, non voglio citare i nomi, come Quartapelle, per carità di patria dicevano gratta gratta, sono i soliti fascisti. Ricordiamo Letta, aveva fatto i cartelloni con scegli rosso, scegli nero, noi siamo il nero ovviamente, quindi tutte le volte in cui la gente vota in un modo che non piace all'intelligenza e alla sinistra ovviamente diventano fascisti, neonazisti, estremisti, xenofobi, razzisti e più ne ha più ne metta".



