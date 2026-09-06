FdI contro i contestatori di Bari: "Nemmeno un tricolore, solo odio, poche persone"

A Bari, Fratelli d'Italia ha celebrato un record storico: quello del governo più longevo nella storia della Repubblica. Quello di Giorgia Meloni, la quale vola forte di un consenso altissimo, soprattutto dopo una legislatura quasi arrivata al termine.

Un giorno di festa, per FdI. Una piazza piena, un palco da cui trasudava entusiasmo, gioia e soprattutto la voglia di fare il meglio per il Paese. Di proseguire nel solco di quanto è stato fatto fino ad oggi.

Ma a Bari, scontato, c'era anche un manipolo di contestatori del governo e di Meloni, che si sono radunati in opposizione alla kermesse di FdI. Peccato che fossero... quattro gatti. Poche persone, insomma un flop.

E su queste circostanze FdI punta i riflettori, rilanciando un video sui canali social in cui mostra "il rumore dei pochi", ossia la scarna manifestazione dei contestatori. Ma non solo. FdI mette in evidenza una circostanza che la dice lunga: "Nella piazza dei contestatori non sventolava neppure un Tricolore: pochi manifestanti, molto odio politico". Già, il tricolore per l'oro non esiste.

A corredo del post, FdI conclude: "Dall’altra parte, l’orgoglio di appartenere a una grande Nazione, oggi più forte che mai, guidata dal Governo più stabile della storia repubblicana". Ai contestatori non resta che rosicare...