Silvia Salis alla Festa dell'Unità: la foto che scatena il sospetto nel Pd

Bastano poche foto et voilà, Silvia Salis scatena nuovamente il caos. Ospite alla Festa dell'Unità di Modena, la sindaca di Genova ha creato non poco scompiglio all'interno del cosiddetto "campo largo". I motivi sono due. Come riportato da Primocanale, due scatti in particolare finiscono al centro del polverone. In uno, si vede Salis in compagnia di Alessandro Terrile e Simone D’Angelo. "Non una foto casuale, soprattutto in un Pd ligure attraversato da tensioni, attese e grandi manovre in vista del congresso regionale". Il motivo? "Terrile è una figura centrale negli equilibri del partito. D'Angelo è un consigliere regionale ma non ricopre oggi ruoli formali nel Pd. E allora la scelta di portare proprio lui a Modena, lasciando a casa il segretario provinciale Francesco Tognoni e il segretario regionale Davide Natale, appare quantomeno singolare". Che sia davvero un segnale politico? Se lo sarebbero chiesti anche all'interno del Pd.

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Sempre stando a Primocanale, "le chat democratiche, prevedibilmente, si sono accese e non poco. Perché nel Pd anche una fotografia può diventare una dichiarazione di linea. E perché il congresso regionale si avvicina, con una partita tutt’altro che chiusa e la necessità di capire chi guiderà il partito e con quali alleanze".

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