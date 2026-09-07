Se l'Fnsi non vuole la legge contro l'antisemitismo

Per Livia Ottolenghi, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, «gli spazi di espressione per gli ebrei e l’ebraismo, per Israele e gli israeliani si stanno restringendo, non sempre attraverso divieti espliciti». Dunque il disegno di legge contro l’antisemitismo, in discussione alla Camera, è quanto mai urgente. Dove non arriva il buonsenso, e la cultura, intervenga lo Stato e la giustizia. Ma se la maggioranza di centrodestra sostiene con forza la misura come presidio necessario contro la risorgenza dell’odio antiebraico, e le opposizioni si sono divise, con posizioni di netta contrarietà (M5S e Verdi-Sinistra) e orientamenti più sfumati o di parziale apertura da parte dei riformisti del Pd e del Terzo polo, a stupire è la presenza del sindacato dei giornalisti (Fnsi) fra gli oppositori della legge, considerandola una limitazione della libertà di espressione e di dissenso politico.