Fiorentina, Fabio Grosso cacciato a tempo record: ecco il successore

La Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso nella tarda serata di ieri, domenica 7 settembre, appena quattro partite ufficiali dopo il suo arrivo. La decisione è arrivata al termine di una domenica che sembrava inizialmente andare in un'altra direzione: dopo la sconfitta contro il Torino, infatti, la società aveva fatto sapere di voler confermare l'allenatore. Poi, intorno alle 23, il confronto con Fabio Paratici e la rottura.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, proprio la discussione con il direttore sportivo avrebbe fatto saltare definitivamente gli equilibri. Grosso e Paratici avrebbero avuto posizioni diverse sia sulla costruzione della squadra sia sulla gestione del momento difficile. Una distanza emersa già nelle ultime fasi del mercato e diventata insanabile nella serata di ieri. Il tecnico era arrivato sulla panchina viola da poco più di due mesi e lascia con una vittoria in Coppa Italia e tre sconfitte consecutive in campionato. Numeri che avevano aperto più di qualche interrogativo, ma che fino a poche ore prima non sembravano sufficienti per portare a un esonero immediato.