L'aria che tira, Paolo Mieli: "Afd e migranti? Vedrete cosa accadrà in Italia"

"Su una cosa non sono d'accordo con Merz (il cancelliere tedesco, leader della Cdu, ndr): chi sta festeggiando non è a Mosca , ma molti chilometri a Est, a Pechino ", suggerisce lo storico, editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera. "Mosca è colpevole di questa situazione, è l'oscura regista dietro l' Iran e quello che sta succedendo in Medio Oriente , ogni tanto uno fra gli errori tragici di Netanyahu c'è quello di essersi fidato dei russi, pensava che i russi non l'avessero mai tradito".

"E' chiaro che in Europa la questione dei migranti sta mettendo in moto un processo di cui vedremo eco in Francia, in Inghilterra, più o meno dappertutto. In Germania lo stiamo vedendo e anche in Italia". A L'aria che tira , su La7, Paolo Mieli torna a ragionare sul terremoto tedesco, con la vittoria a valanga della destra-destra di AfD alle regionali in Sassonia Anhalt , ma allarga lo sguardo al resto del continente.

"Chi festeggia veramente è Pechino, perché i suoi rivali si dissanguano in guerre infinite - conclude Mieli -. Alle telefonate tra Trump e Putin io non credo più, fanno ridere, è un giochetto in cui non sanno neanche di cosa parlano con Kushner e Witkoff. So che gli ucraini sono un popolo eroico, come gli irlandesi. Sopravviveranno a un altro anno al gelo, hanno avuto l'holodomor, una cosa paragonabile alla Shoah, tutti gelati senza un chicco di grano per un anno e mezzo e un popolo sterminato. Ma sono ottimista, andrò a finir bene".