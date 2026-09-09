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Gianfranco Fini: "Meloni non imbarcherà Vannacci, ecco come fermarlo"

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mercoledì 9 settembre 2026
Gianfranco Fini: "Meloni non imbarcherà Vannacci, ecco come fermarlo"

2' di lettura

"Questi toni un po' enfatici si spiegano con lo choc, nessuno si aspettava Alternativa per la Germania sopra il 40 per cento": Gianfranco Fini lo ha detto in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, parlando della vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ex presidente della Camera, poi, ha voluto sottolineare che "qui il nazismo non c'entra nulla. Nel programma di AfD ci sono cose ripugnanti, come le classi differenziate per disabili e stranieri. Ma tutto va contestualizzato: si è votato nel più piccolo Land della Germania, che ha grandi difficoltà economiche e sociali".

Il trionfo del partito, secondo lui, si deve al fatto che l'AfD abbia "promesso ai cittadini della Sassonia di ridare loro un'identità. I tedeschi dell'est, nonostante tutti i soldi dati a quell'area, continuano a sentirsi cittadini di serie B. È stato un voto per reclamare identità. Alla crescita del partito ha contribuito anche la scelta di Merkel di accogliere un milione di profughi siriani. Lodevole, ma fu uno sconquasso, di cui si pagano ancora le conseguenze". Per Fini, inoltre, sarebbe un errore creare “un cordone sanitario” attorno a AfD: "Non si può escludere chi ha preso voti: vanno messi alla prova del governo, e allora si capirà che la remigrazione non ha senso".

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Sulla Ue, invece: "Non è vero che ha sbagliato tutto, però sicuramente serve un dimagrimento della burocrazia europea e va riscritta la sua architettura. L'Europa si deve occupare di grandi questioni, non dei tappi delle bottigliette" e "in generale serve maggiore integrazione, anche sul piano militare, in attesa di un esercito comune". "Noi - ha aggiunto Fini - abbiamo bisogno dell'immigrazione, sul piano demografico ed economico. Ma va combinata con una giusta integrazione, partendo da una riflessione sull'Islam politico". Quando gli è stato chiesto quale potrebbe essere la chiave di Giorgia Meloni per non farsi travolgere da Roberto Vannacci, ammesso che non voglia imbarcarlo nel centrodestra, lui ha risposto: "Questo posso ragionevolmente escluderlo. Dopodiché il tema su Vannacci l'ha sollevato il Financial Times: a chi risponde?". Mentre alla domanda su come si possa fermare il generale, ha risposto: "Di sicuro non inseguendolo". 

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