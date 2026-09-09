Gianfranco Fini: "Meloni non imbarcherà Vannacci, ecco come fermarlo"

"Questi toni un po' enfatici si spiegano con lo choc, nessuno si aspettava Alternativa per la Germania sopra il 40 per cento": Gianfranco Fini lo ha detto in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, parlando della vittoria schiacciante dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ex presidente della Camera, poi, ha voluto sottolineare che "qui il nazismo non c'entra nulla. Nel programma di AfD ci sono cose ripugnanti, come le classi differenziate per disabili e stranieri. Ma tutto va contestualizzato: si è votato nel più piccolo Land della Germania, che ha grandi difficoltà economiche e sociali".

Il trionfo del partito, secondo lui, si deve al fatto che l'AfD abbia "promesso ai cittadini della Sassonia di ridare loro un'identità. I tedeschi dell'est, nonostante tutti i soldi dati a quell'area, continuano a sentirsi cittadini di serie B. È stato un voto per reclamare identità. Alla crescita del partito ha contribuito anche la scelta di Merkel di accogliere un milione di profughi siriani. Lodevole, ma fu uno sconquasso, di cui si pagano ancora le conseguenze". Per Fini, inoltre, sarebbe un errore creare “un cordone sanitario” attorno a AfD: "Non si può escludere chi ha preso voti: vanno messi alla prova del governo, e allora si capirà che la remigrazione non ha senso".