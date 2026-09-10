Napoli, svelato il motivo dietro alla lite tra Lang e Allegri: cosa è successo

Esordio stagionale amaro in Champions League per il Napoli di Massimiliano Allegri. I partenopei hanno ceduto il passo all'Arsenal di Mikel Arteta che ha sbancato il Diego Armando Maradona con un gol di Odegaard, arrivato nel secondo tempo. Sconfitta a parte, ad attirare l'attenzione dei tifosi napoletani è stata l'esclusione di Noa Lang dalla lista dei giocatori disponibili per la partita. L'olandese, nonostante fosse al 100%, è stato infatti costretto a seguire la gara dalla tribuna.

A svelare le ragioni dietro questa esclusione ci ha pensato Alessandro Alciato, ai microfoni di Prime Video. Stando al racconto del giornalista, tutto è partito da un episodio banale trasformatosi in caso: "Tutto è nato da un passaggio sbagliato di Vergara in allenamento. Lang non l’ha presa bene e ha detto in inglese delle cose che non sono piaciute ad Allegri, neppure nei modi. E Allegri lo ha mandato via". Insomma, all'allenatore livornese non è andato giù il modo con cui Lang si è rivolto al compagno e ha deciso di punirlo.