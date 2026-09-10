Napoli, svelato il motivo dietro alla lite tra Lang e Allegri: cosa è successo

Esordio stagionale amaro in Champions League per il Napoli di Massimiliano Allegri. I partenopei hanno ceduto il passo all'Arsenal di Mikel Arteta che ha sbancato il Diego Armando Maradona con un gol di Odegaard, arrivato nel secondo tempo. Sconfitta a parte, ad attirare l'attenzione dei tifosi napoletani è stata l'esclusione di Noa Lang dalla lista dei giocatori disponibili per la partita. L'olandese, nonostante fosse al 100%, è stato infatti costretto a seguire la gara dalla tribuna.
A svelare le ragioni dietro questa esclusione ci ha pensato Alessandro Alciato, ai microfoni di Prime Video. Stando al racconto del giornalista, tutto è partito da un episodio banale trasformatosi in caso: "Tutto è nato da un passaggio sbagliato di Vergara in allenamento. Lang non l’ha presa bene e ha detto in inglese delle cose che non sono piaciute ad Allegri, neppure nei modi. E Allegri lo ha mandato via". Insomma, all'allenatore livornese non è andato giù il modo con cui Lang si è rivolto al compagno e ha deciso di punirlo.
Il Napoli non regge, vince l'Arsenal. Allegri contro il Bologna si gioca tuttoIl Napoli regge per settantacinque minuti, ma poi deve arrendersi davanti ai campioni d’Inghilterra dell’Ars...
“Questa mattina Lang ha chiesto scusa all’allenatore, ai compagni e alla società. Ma il segnale andava dato", ha aggiunto Alciato. Nel pre partita il ds Giovanni Manna, a Sky, aveva parlato di un "comportamento non idoneo", senza però entrare nei particolari. Poi svelati da Alciato. In ogni caso, la questione sembra essersi già chiusa. Nel post partita, anche il capitano Giovanni Di Lorenzo ha confermato che Lang "da domani torna in gruppo e dalla prossima partita ci darà un grosso contributo".