Toto Wolf umilia la Ferrari: "Cosa mi urlavano i loro tifosi a Monza"

“La vittoria di Kimi a Monza? Erano tutti così felici, urlavano tutto il tempo 'Forza Ferrari', 'Forza Kimi' e, quando mi incrociavano, 'grande Toto!’”. Davanti al paddock della Brianza, tra centinaia di tifosi italiani, il team principal Mercedes Toto Wolff ha raccolto soltanto entusiasmo, raccontando le emozioni di settimana scorsa in una intervista a La Gazzetta dello Sport. "È stata una grande emozione, per tutti come squadra ma soprattutto per Kimi perché vincere a casa — ha detto l’austriaco prima del weekend di Madrid — per un pilota di Formula 1, è uno dei sogni più grandi".

La rimonta dalla diciannovesima posizione alla vittoria ha poi trasformato il sogno in una giornata da ricordare: "Con una gara perfetta si è regalato un ricordo che gli resterà tutta la vita". Ma il dettaglio che ha colpito maggiormente Wolff è stato il comportamento dei ferraristi: "Vedere questa marea di tifosi saltare urlando il nome di Kimi sotto al podio è stato fantastico". E secondo il manager austriaco non c'è alcuna contraddizione: "I tifosi italiani non devono scegliere se stare con la Ferrari o con Antonelli, ma possono godere dei successi di entrambi". Perché "la Ferrari è la Nazionale", mentre Kimi rappresenta "il sogno di avere un pilota vincente dopo settant’anni".