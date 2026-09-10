Sondaggio Supermedia, crisi nera per il M5s e Vannacci non sfonda: le cifre

Il quadro politico si mostra abbastanza stabile in Italia secondo l'ultima Supermedia, la prima dopo la pausa estiva. Uniche eccezioni: la flessione di quasi un punto del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e la crescita di oltre mezzo punto per Azione di Carlo Calenda. Crescita contenuta, nonostante il periodo di tempo prolungato, per quello che è considerato il fenomeno del momento, ovvero Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che, pur avendo agganciato Forza Italia di Antonio Tajani, è salito solo di mezzo punto in un mese e mezzo.

Scendendo nel dettaglio della rilevazione, al primo posto c'è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sale dello 0,2 rispetto all'ultima rilevazione di sei settimane fa (30 luglio 2026) e si porta così al 26,9%. Al secondo posto ecco il Partito democratico di Elly Schlein al 21% con un calo dello 0,2. Crollo per i 5 Stelle, che perdono lo 0,9 e calano al 12,1. A seguire ecco Futuro Nazionale e Forza Italia, entrambi al 7,6. Tuttavia, se la forza politica di Vannacci è salita dello 0,5%, gli azzurri di Tajani invece hanno registrato un calo dello 0,4.