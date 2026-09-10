Sondaggio Supermedia, crisi nera per il M5s e Vannacci non sfonda: le cifre

Il quadro politico si mostra abbastanza stabile in Italia secondo l'ultima Supermedia, la prima dopo la pausa estiva. Uniche eccezioni: la flessione di quasi un punto del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e la crescita di oltre mezzo punto per Azione di Carlo Calenda. Crescita contenuta, nonostante il periodo di tempo prolungato, per quello che è considerato il fenomeno del momento, ovvero Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che, pur avendo agganciato Forza Italia di Antonio Tajani, è salito solo di mezzo punto in un mese e mezzo.
Scendendo nel dettaglio della rilevazione, al primo posto c'è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sale dello 0,2 rispetto all'ultima rilevazione di sei settimane fa (30 luglio 2026) e si porta così al 26,9%. Al secondo posto ecco il Partito democratico di Elly Schlein al 21% con un calo dello 0,2. Crollo per i 5 Stelle, che perdono lo 0,9 e calano al 12,1. A seguire ecco Futuro Nazionale e Forza Italia, entrambi al 7,6. Tuttavia, se la forza politica di Vannacci è salita dello 0,5%, gli azzurri di Tajani invece hanno registrato un calo dello 0,4.
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Per quanto riguarda gli altri partiti, Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si attesta al 6,3% con un meno 0,1; la Lega di Matteo Salvini perde lo 0,3 e si porta al 5,6%; Azione di Calenda guadagna lo 0,6 e sale al 3,7; Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,4 (+0,1); stabili +Europa di Riccardo Magi e Noi Moderati di Maurizio Lupi, rispettivamente all'1,4 e 1%. Passando alle coalizioni, invece, il centrodestra con un meno 0,5 è ora al 41,1%; mentre il centrosinistra (senza M5s e forze centriste) con un meno 0,3 è al 28,7. Il campo largo, invece, si attesterebbe al 43,2 (-1,1).