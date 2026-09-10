Lautaro Martinez e Huijsen, frase galeotta e rissa in campo

"Stai zitto". Poche parole, pronunciate in campo da Dean Huijsen a Nicolò Barella, sono bastate per accendere Real Madrid-Inter anche sui social. La sfida di Madrid è stata una partita dai mille volti e il difensore spagnolo, classe 2005, ci ha messo del suo con una prestazione aggressiva, fatta di duelli, provocazioni e personalità. Huijsen non si è tirato indietro nemmeno nel confronto con Lautaro Martinez. Dopo un intervento duro ai suoi danni, con il centrale colpito al volto, il capitano dell'Inter ha protestato animatamente.

Ne è nato un battibecco acceso, con i due che non si sono risparmiati parole e gesti davanti alle telecamere. Un'immagine che ha rapidamente fatto il giro dei social, anche perché nel finale i due hanno chiuso la discussione con un abbraccio, mettendo da parte le tensioni. La serata ha così mostrato un Huijsen particolarmente combattivo, qualità che ha conquistato una parte dei tifosi del Real Madrid. Sui social in molti hanno sottolineato la sua crescita dopo l'arrivo di José Mourinho in panchina e la maggiore personalità mostrata dal difensore. A guardarlo con attenzione sono stati anche diversi tifosi della Juventus. Il centrale è cresciuto nel settore giovanile bianconero prima della cessione al Bournemouth nel 2024 e la sua prestazione ha riaperto il dibattito tra chi avrebbe voluto vederlo ancora a Torino. La grinta mostrata contro i nerazzurri ha alimentato il rimpianto per una partenza considerata da molti troppo frettolosa.

Nel post-partita Huijsen ha spiegato quanto Mourinho stia incidendo sul suo percorso: "Mourinho vuole molto da me, mi spinge forte". Poi è arrivata anche una frecciata agli avversari, riferita al modo di interpretare i contatti: "Ci sono piccoli falli in cui gli avversari esagerano e ci ammoniscono mentre noi ci alziamo sempre subito”. Parole che hanno aggiunto benzina a una serata già infuocata e trasformato Huijsen in uno dei protagonisti più discussi del dopo partita.