Malpensa, incendio a bordo del volo EasyJet per una power bank: passeggeri evacuati dagli scivoli

È stato momentaneamente chiuso l'aeroporto di Milano Malpensa a causa di un principio di incendio su un volo Easyjet che era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo. Il velivolo era in fase di rullaggio su un raccordo dell'aeroporto quando è stato immediatamente fermato. Sono state attivate tutte le procedure di emergenza: i passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli. Sono tutti illesi tranne due, lievemente contusi nella discesa. Per l’attivazione delle procedure di sicurezza, le operazioni aeroportuali sono state quindi temporaneamente sospese.

Palermo, atterra l'aereo e scoppia il panico: "C'è un serpente a bordo" Un episodio insolito ha attirato l’attenzione dei passeggeri di un volo diretto da Lampedusa a Palermo. Durante le...

Stando a quanto diffuso dai siti di monitoraggio l’Airbus A320 di easyJet si è staccato dal piazzale del Terminal 2 alle 17.24, ma una volta sulla via di rullaggio si è fermato alle 17.31 proprio di fianco alla stazione dei vigili del fuoco. Questo perché, secondo la prima ricostruzione, i piloti hanno dovuto dichiarare emergenza per il fumo a bordo causato dall’incendio.

Ryanair accusa Matteo Lepore: "Aereo in ritardo per colpa del sindaco di Bologna" Clamoroso, ma vero: il contestatissimo sindaco di Bologna, Matteo Lepore, finisce anche nel mirino di Ryanair. La compag...