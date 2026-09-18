Audio rubato a Pecco Bagnaia, esplode un grosso caso in MotoGp

Non è un periodo facile per il bicampione del mondo Pecco Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati è reduce da tre weekend consecutivi senza punti e la situazione nella classifica del motomondiale è tutt'altro che incoraggiante. Pecco è al nono posto, con un ritardo di ben 131 punti dalla coppia di testa formata da Marc Marquez e Jorge Martin.

Ora, a peggiorare ulteriormente il quadro, il caso scoppiato domenica scorsa quando, al termine della gara di Misano, Pecco, deluso e arrabbiato per l'ennesima caduta, si è sfogato con il connazionale Fabio Di Giannantonio. Le sue parole sono state intercettate e poi mandate in onda dalla tv spagnola, scatenando l'ira del pilota della Ducati, che ha parlato di una grossa "mancanza di rispetto".