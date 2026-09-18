Audio rubato a Pecco Bagnaia, esplode un grosso caso in MotoGp

Non è un periodo facile per il bicampione del mondo Pecco Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati è reduce da tre weekend consecutivi senza punti e la situazione nella classifica del motomondiale è tutt'altro che incoraggiante. Pecco è al nono posto, con un ritardo di ben 131 punti dalla coppia di testa formata da Marc Marquez e Jorge Martin.
Ora, a peggiorare ulteriormente il quadro, il caso scoppiato domenica scorsa quando, al termine della gara di Misano, Pecco, deluso e arrabbiato per l'ennesima caduta, si è sfogato con il connazionale Fabio Di Giannantonio. Le sue parole sono state intercettate e poi mandate in onda dalla tv spagnola, scatenando l'ira del pilota della Ducati, che ha parlato di una grossa "mancanza di rispetto".
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"Forse sono ingenuo - si è sfogato - perché penso che le persone siano in buona fede quando invece non lo sono". Poi ha aggiunto: "Parole prese fuori contesto, in un momento di frustrazione e registrate in un video che non doveva esistere. Dazn Spagna mi ha già chiesto scusa".
Sulla questione sollevata con Di Giannantonio, Pecco ci ha tenuto a specificare che "troppe volte abbiamo ribaltato la moto senza approdare a una soluzione definitiva e sono io il primo a non volerlo più fare". Sulla situazione con il team, poi, ha voluto essere chiaro: "Ho sempre rimarcato lo sforzo della squadra e il supporto che mi ha dato".
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È però innegabile che il rapporto tra il pilota di Chivasso e la Ducati sia ai minimi storici. E, vista la situazione in pista, non potrebbe essere altrimenti. Con la polemica scoppiata lo scorso weekend, poi, il rischio che ora la situazione possa definitivamente deflagrare è concreto. Per invertire la rotta, l'unica soluzione è quella di tornare a vincere, o perlomeno sul podio, già a partire da questo weekend, in Austria.