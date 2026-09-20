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Sigfrido Ranucci

Giorgia Meloni, la rosicata clamorosa di Alessia Morani: "Ci vuole rispetto!"

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domenica 20 settembre 2026
Giorgia Meloni, la rosicata clamorosa di Alessia Morani: "Ci vuole rispetto!"

2' di lettura

Per le opposizioni "faremo il conto corrente dedicato per i nostalgici del bollo auto, così lo possono pagare". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni, sul palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, formazione giovanile del suo partito. "Non si può fare opposizione così su tutto", ha spiegato Meloni dopo aver accusato la segretaria del Pd Elly Schlein di "non trovare argomenti veri" per attaccarla. "È un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta, una. Manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme 'bollo ciao, bollo ciao' - ha aggiunto intonando il ritmo di 'Bella ciao' -, niente, non gli è andato giù manco questo. Loro lo vogliono pagare il bollo, loro lo vogliono pagare perché lo abbiamo tolto noi. Gli faremo il conto corrente dedicato per i nostalgici del bollo auto, così lo possono pagare".

Ma l'uscita della presidente del Consiglio ha fatto infuriare Alessia Morani del Pd che su X si è lasciata andare a una rosicata clamorosa: "Trovo indecente che la presidente del consiglio Meloni intoni con scherno 'bollo ciao'. BELLA CIAO è il canto popolare italiano simbolo universale della Resistenza e della lotta per la libertà. Ma come si permette? Ci vuole rispetto!".

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