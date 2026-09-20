Vincenzo De Luca massacra Angelo Bonelli: "Porta sfiga, il salice piangente della politica italiana"

Vincenzo De Luca torna ad imbracciare il lanciafiamme e picchia durissimo contro Angelo Bonelli, bersagliato con una raffica di attacchi personali nel corso della consueta video-intemerata sui social.

"Bonelli è il salice piangente della politica italiana. Perché, notoriamente, è un portaseccia in napoletano, un portasfiga in romanesco o, se vogliamo unire l’Italia e utilizzare Manzoni, un mettimale, uno scampaforca", parte in quarta il sindaco di Salerno.

E non è che l'inizio. De Luca prosegue rincarando la dose: "Voi vi alzate la mattina, prendete un caffè, poi guardate la rassegna stampa: viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia. Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale. Così si presenta l’opposizione, con l’immagine di Bonelli. E dove vogliamo andare? Sarà una lotta titanica fra i Bonelli e i Lollobrigida. Siamo un Paese infelice: sarà dura nei prossimi mesi".

Dietro l'affondo, secondo quanto ricostruito dal Corriere, potrebbe esserci la campagna elettorale delle Amministrative dello scorso maggio. In quell'occasione, Bonelli aveva contestato De Luca sul piano politico, accusandolo di cementificare un territorio fragile.

La replica del leader verde, contattato dal quotidiano, è durissima: "Davanti a tale violenza non so proprio come commentare. Cosa devo rispondere a una persona che mi ricopre di insulti sul piano personale? È il simbolo di una degenerazione che non è politica, ma culturale e umana. E De Luca la sta impersonificando al massimo".

Il video di De Luca ha raccolto oltre 50mila like tra Facebook e Instagram. Tra questi, secondo lo staff dei Verdi, anche quello di qualche esponente del Pd. E spulciando l'elenco compare effettivamente il nome di Paolo Romano, consigliere regionale lombardo della sinistra dem.