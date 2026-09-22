Sinner salta anche Pechino? I dubbi sul rientro del numero 1 del mondo

Jannik Sinner è ancora un punto interrogativo. A poco più di una settimana dall'inizio del torneo di Pechino, in programma dal 30 settembre, non è infatti ancora chiaro se il numero uno del mondo sarà in campo per difendere il titolo conquistato un anno fa. Il problema è il ginocchio destro, ma anche tutto quello che ancora non si sa sugli allenamenti di Monte Carlo, dove Jannik è tornato a lavorare dopo aver saltato Cincinnati e US Open.

Sinner si allena, questo è certo. Lo ha fatto anche con un allievo di Riccardo Piatti ed è comparso in una foto scattata da un tifoso al termine di una sessione. Ma sui suoi canali social, dove solitamente qualche immagine degli allenamenti nel Principato compare, questa volta non è arrivato nulla. Non significa necessariamente che ci siano problemi, ma il silenzio contribuisce ad aumentare i dubbi sul rientro.