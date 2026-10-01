Sinner, Kyrgios cambia idea: "Può passare alla storia". Il perché della giravolta

Nick Kyrgios cambia registro su Jannik Sinner. L'australiano, che negli ultimi anni era stato tra i critici più duri del numero uno italiano dopo il caso Clostebol, questa volta ha scelto parole completamente diverse. Nessuna provocazione, nessun attacco: soltanto complimenti e una previsione che arriva a toccare la storia del tennis. A sorprendere sono soprattutto le tempistiche, dopo mesi nei quali Kyrgios aveva messo apertamente in discussione la vicenda che aveva coinvolto Sinner. Stavolta, però, il tennista di Canberra ha risposto a una domanda pubblicata sui social e ha descritto le caratteristiche del campione azzurro, soffermandosi sui suoi progressi. Kyrgios ha definito Sinner "uno dei migliori colpitori di palla che il tennis abbia mai visto. Una macchina assoluta dal fondo del campo. Riesce a trasformare la difesa in attacco con qualsiasi colpo”.

L'australiano ha poi individuato quello che, secondo lui, era l'unico vero limite del numero uno del mondo: "L’unico vero punto debole era il servizio, che non gli permetteva di fare tanti punti facili. Ora l’ha migliorato ed è uno dei server più precisi che abbiamo. Difficile da attaccare. Le volée non gli venivano così naturali come ad altri grandi, ma ha lavorato bene sul gioco di transizione e ora è a suo agio anche quando sale a rete. Si muove bene per quanto sia sorprendentemente alto”. Parole che si chiudono con una vera investitura: "Probabilmente passerà alla storia come uno dei più grandi di sempre”.