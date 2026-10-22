Napoli "peggiore esperienza in Europa": il giornalista norvegese umilia gli azzurri

"A Napoli ho vissuto la peggiore esperienza in Europa". Il giudizio di Benjamin Solas, giornalista norvegese che segue il Bodo/Glimt da oltre dieci anni, è durissimo e riguarda il Diego Armando Maradona, dove la squadra scandinava ha affrontato il Napoli in Champions League. Per il cronista, che ha visitato venti stadi europei al seguito del club, quello partenopeo è il peggiore in assoluto. Non per il risultato della partita, ma per tutto quello che è successo intorno alla gara.

Solas ha messo nero su bianco le proprie impressioni sui social, spiegando di tenere una classifica personale degli impianti visitati durante le trasferte. A pesare sono soprattutto i servizi per i giornalisti, la facilità di accesso, la logistica e l’accoglienza. E nella graduatoria stilata dal norvegese Napoli finisce all’ultimo posto, dietro anche a stadi che, secondo la sua esperienza, offrono condizioni decisamente migliori. In testa alla classifica ci sono l’Emirates Stadium dell’Arsenal, l’impianto del Tottenham e l’Eden Arena dello Slavia Praga. Il Maradona, invece, chiude la graduatoria, mentre San Siro si piazza al nono posto e l’Olimpico di Roma al diciottesimo.