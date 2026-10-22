Napoli "peggiore esperienza in Europa": il giornalista norvegese umilia gli azzurri

"A Napoli ho vissuto la peggiore esperienza in Europa". Il giudizio di Benjamin Solas, giornalista norvegese che segue il Bodo/Glimt da oltre dieci anni, è durissimo e riguarda il Diego Armando Maradona, dove la squadra scandinava ha affrontato il Napoli in Champions League. Per il cronista, che ha visitato venti stadi europei al seguito del club, quello partenopeo è il peggiore in assoluto. Non per il risultato della partita, ma per tutto quello che è successo intorno alla gara.
Solas ha messo nero su bianco le proprie impressioni sui social, spiegando di tenere una classifica personale degli impianti visitati durante le trasferte. A pesare sono soprattutto i servizi per i giornalisti, la facilità di accesso, la logistica e l’accoglienza. E nella graduatoria stilata dal norvegese Napoli finisce all’ultimo posto, dietro anche a stadi che, secondo la sua esperienza, offrono condizioni decisamente migliori. In testa alla classifica ci sono l’Emirates Stadium dell’Arsenal, l’impianto del Tottenham e l’Eden Arena dello Slavia Praga. Il Maradona, invece, chiude la graduatoria, mentre San Siro si piazza al nono posto e l’Olimpico di Roma al diciottesimo.
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A chi gli ha chiesto spiegazioni sulla bocciatura dello stadio napoletano, Solas ha risposto senza addolcire i toni: "Credo che anche i tifosi presenti ieri condividano la mia impressione di una brutta esperienza. Strutture scadenti, ospitalità pessima, confusione, difficoltà di accesso e di uscita, solo per citarne alcune”. Una critica che non si limita, dunque, alla sala stampa o alle condizioni di lavoro degli addetti ai media. Nel racconto del giornalista entrano anche i disagi vissuti da chi raggiunge lo stadio per assistere alla partita. Ed è proprio questo il punto che rende il suo giudizio particolarmente pesante: l’esperienza negativa, sostiene, coinvolgerebbe più categorie di persone.
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Solas ha voluto lanciare anche un avvertimento ai tifosi norvegesi che potrebbero raggiungere Napoli nelle prossime trasferte. "Se avete intenzione di andarci a gennaio, non c’è nulla di cui rallegrarsi da questo punto di vista: armatevi di molta pazienza e sperate che una bella partita compensi tutte le difficoltà che vi attendono", ha scritto. Insomma, il Maradona resta uno degli stadi più riconoscibili del calcio italiano, legato alla storia del club e a un pubblico capace di trasformare le partite in grandi eventi. Ma il fascino e la passione non bastano a risolvere i problemi strutturali, dall’accessibilità ai servizi.