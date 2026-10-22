Sondaggio Piepoli, crollo di Avs e sorpassone del centrodestra sul campo largo: tutte le cifre

Per quanto riguarda Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, al momento gode ancora di un 7% dei consensi. Tuttavia, se il centrodestra è convinto di poter vincere senza il generale, il suo partito potrebbe essere costretto a correre da solo alle Politiche. Nell'ambito del campo largo, invece, il Partito democratico di Elly Schlein resta fermo al 20%, con ben 8 punti di differenza rispetto al primo partito, FdI. Stabile pure il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, che è al 12,5%.

Il centrodestra sorpassa il centrosinistra di mezzo punto percentuale nell'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Piepoli per Agorà. Un sorpasso avvenuto soprattutto grazie al lieve calo di Alleanza Verdi-Sinistra nel campo largo. Passando alle intenzioni di voto per i singoli partiti, ecco che al primo posto si conferma Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sale al 28% dei consensi guadagnando un altro mezzo punto rispetto alla rilevazione precedente. Rimanendo nel centrodestra, la Lega di Matteo Salvini perde mezzo punto e si attesta ora al 5%. Stabile il resto della coalizione: Forza Italia di Antonio Tajani si mantiene al 7,5% e Noi moderati di Maurizio Lupi all'1,5%. In aggiunta c'è Sud chiama Nord di Cateno De Luca, accolto nella coalizione a sorpresa a inizio ottobre: al momento il suo 1,5% fa aritmeticamente la differenza per le prossime elezioni.

In calo, invece, Avs di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che scende al 6,5%, perdendo mezzo punto. Un risultato che ha fatto la differenza nel sorpasso del centrodestra sulle opposizioni. Considerando anche i consensi di Italia viva di Matteo Renzi al 2,5% e di +Europa di Riccardo Magi all'1,5%, il campo largo arriva così al 43% dei voti. Mentre il centrodestra senza Vannacci è al 43,5%. Infine, c'è il blocco centrista: Azione di Carlo Calenda è al 3%, il Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin all'1,5%.