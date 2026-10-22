Libero logo
Abbonamento Digitale

Sondaggio Piepoli, crollo di Avs e sorpassone del centrodestra sul campo largo: tutte le cifre

di
Libero logo
giovedì 22 ottobre 2026
Sondaggio Piepoli, crollo di Avs e sorpassone del centrodestra sul campo largo: tutte le cifre

2' di lettura

Il centrodestra sorpassa il centrosinistra di mezzo punto percentuale nell'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Piepoli per Agorà. Un sorpasso avvenuto soprattutto grazie al lieve calo di Alleanza Verdi-Sinistra nel campo largo. Passando alle intenzioni di voto per i singoli partiti, ecco che al primo posto si conferma Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sale al 28% dei consensi guadagnando un altro mezzo punto rispetto alla rilevazione precedente. Rimanendo nel centrodestra, la Lega di Matteo Salvini perde mezzo punto e si attesta ora al 5%. Stabile il resto della coalizione: Forza Italia di Antonio Tajani si mantiene al 7,5% e Noi moderati di Maurizio Lupi all'1,5%. In aggiunta c'è Sud chiama Nord di Cateno De Luca, accolto nella coalizione a sorpresa a inizio ottobre: al momento il suo 1,5% fa aritmeticamente la differenza per le prossime elezioni.

Per quanto riguarda Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, al momento gode ancora di un 7% dei consensi. Tuttavia, se il centrodestra è convinto di poter vincere senza il generale, il suo partito potrebbe essere costretto a correre da solo alle Politiche. Nell'ambito del campo largo, invece, il Partito democratico di Elly Schlein resta fermo al 20%, con ben 8 punti di differenza rispetto al primo partito, FdI. Stabile pure il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, che è al 12,5%.

Sondaggio Eumetra, sorpresa nel campo largo mentre Vannacci...

Futuro Nazionale, Partito Democratico e +Europa in calo nell'ultimo sondaggio realizzato da Eumetra per PiazzaPulita...

In calo, invece, Avs di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che scende al 6,5%, perdendo mezzo punto. Un risultato che ha fatto la differenza nel sorpasso del centrodestra sulle opposizioni. Considerando anche i consensi di Italia viva di Matteo Renzi al 2,5% e di +Europa di Riccardo Magi all'1,5%, il campo largo arriva così al 43% dei voti. Mentre il centrodestra senza Vannacci è al 43,5%. Infine, c'è il blocco centrista: Azione di Carlo Calenda è al 3%, il Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin all'1,5%.

Sondaggio, "quale leader è più vicino ai giovani?": doccia gelata per la sinistra

Eccoci di nuovo all'appuntamento con "Il sondaggio è servito", la rubrica de L'aria che tira, i...
tag
sondaggio

Numeri "Serve il pugno duro": due italiani su tre stanno col governo

La rilevazione di Eumetra Sondaggio Eumetra, sorpresa nel campo largo mentre Vannacci...

Cifre clamorose Sondaggio, "quale leader è più vicino ai giovani?": doccia gelata per la sinistra

ti potrebbero interessare

Bonelli e Fratoianni vanno dagli agricoltori? Subito contestati: "Voi per anni al governo"

Bonelli e Fratoianni vanno dagli agricoltori? Subito contestati: "Voi per anni al governo"

Simonetta Matone trova nel bagno della Camera un anello di brillanti: "Varrà almeno 30mila euro"

Simonetta Matone trova nel bagno della Camera un anello di brillanti: "Varrà almeno 30mila euro"

Ilaria Salis e la sfuriata davanti a tutti. FdI: "Questa è la sinistra che ci rappresenta in Europa"

Ilaria Salis e la sfuriata davanti a tutti. FdI: "Questa è la sinistra che ci rappresenta in Europa"

Silvia Salis sui violenti di piazza: "Sanzionarli? Chi vive già in uno stato di disagio..."

Silvia Salis sui violenti di piazza: "Sanzionarli? Chi vive già in uno stato di disagio..."