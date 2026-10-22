Tagadà, la Preziosi e l'insulto al governo Meloni: "Cavalli tornati topini"

"Oggi è il quarto compleanno del governo Meloni, che si instaurava il 22 ottobre di 4 anni fa. Ma che razza di compleanno è?", domanda Tiziana Panella a Tagadà, su La7, tradendo una certa soddisfazione. "Per un lungo tempo abbiamo detto: 'però dai, la stabilità...', e adesso improvvisamente sembra esplodere tutto", nota ancora la conduttrice.

A interromperla, proseguendo però il suo ragionamento con ammirabile intesa, è Daniela Preziosi, cronista politica del Domani ospite in studio: "E' la mezzanotte di Cenerentola, dove il cocchio torna zucca e i cavalli tornano topini. Questo è successo", spiega la giornalista che poi riassume a modo suo quanto accaduto negli ultimi tempi.

"Noi qualche settimana fa dicevamo che non si può mettere un tetto ai prezzi - ricorda riguardo al caro-carburante -. E così hanno chiesto alle grandi compagnie petrolifere, che generosamente prima l'hanno concesso poi hanno capito che non andava bene. Non c'è una legge, non è una scelta, è una regalia e quindi giustamente fanno quello che vogliono".

"Abbiamo capito che ci sono pochi soldi e che non si poteva più allungare lo stop alle accise - prosegue la Preziosi -. Nel frattempo però le guerre sono andate avanti, non sappiamo ancora bene l'aiuto che ci arriverà dall'Europa sulla possibilità di fare debito. Era una specie di conto alla rovescia che stava arrivando, il costo dei carburanti ha messo in ginocchio serie di categorie, molte delle quali vicine e sostenitrici di questo governo". E per stare nel mondo delle fiabe, tutti a sinistra vissero felici e contenti.