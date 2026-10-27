Adani e l'ennesimo attacco a Max Allegri: "È patetico, basta..."

"Allegri è patetico, basta con le pagliacciate". Lele Adani perde la pazienza e dagli studi di Rai 2, durante ‘La Domenica Sportiva’, spara a zero sull'allenatore del Napoli. Il pareggio per 3-3 contro la Roma accende una nuova puntata dello scontro tra l'opinionista e il tecnico livornese, finito ancora una volta al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni nel dopopartita. A scatenare la reazione di Adani è stata una frase attribuita ad Allegri, secondo cui nella scorsa stagione alla Roma sarebbe stata "messa in mano la Champions".
L'ex difensore a riguardo non ha usato giri di parole: "Se questa cosa è verificata mi auguro che Allegri chieda scusa per questa allusione che sarebbe patetica e irrispettosa nei confronti della Roma, di Gasperini, di tutti i tifosi, del calcio". Poi l'affondo sul modo di comunicare dell'allenatore: "Io fossi in lui mi concentrerei sulla maniera seria e rispettosa per Napoli e tutti i tifosi napoletani”. Ma la critica va oltre il singolo episodio e investe il rendimento della squadra. L’ex difensore contesta anche il trattamento riservato al tecnico rispetto ad altri colleghi: "Ormai il suo modo di far calcio è finito, ha la metà dei punti Gattuso, se fosse capitato da Amorim e Spalletti li avrebbero decapitati mentre lui ha un nucleo di giornalisti amici, sempre gli stessi, che lo difendono”.
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Il commentatore Rai rincara poi la dose, prendendo di mira le conferenze stampa e gli atteggiamenti di Allegri quando le partite si complicano: "Basta con queste baggianate e pagliacciate in conferenza stampa che diventano un circo, e poi quando le partite si mettono male alla fine la mette sempre in rissa con le pagliacciate dove si toglie la giacca”. Infine, Adani si rivolge direttamente al pubblico da casa: "A casa non credete a chi vi dice che il Napoli non è forte perché è una bugia". Un monologo destinato a far discutere, che riporta in primo piano una rivalità televisiva ormai storica.