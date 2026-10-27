Adani e l'ennesimo attacco a Max Allegri: "È patetico, basta..."

"Allegri è patetico, basta con le pagliacciate". Lele Adani perde la pazienza e dagli studi di Rai 2, durante ‘La Domenica Sportiva’, spara a zero sull'allenatore del Napoli. Il pareggio per 3-3 contro la Roma accende una nuova puntata dello scontro tra l'opinionista e il tecnico livornese, finito ancora una volta al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni nel dopopartita. A scatenare la reazione di Adani è stata una frase attribuita ad Allegri, secondo cui nella scorsa stagione alla Roma sarebbe stata "messa in mano la Champions".

L'ex difensore a riguardo non ha usato giri di parole: "Se questa cosa è verificata mi auguro che Allegri chieda scusa per questa allusione che sarebbe patetica e irrispettosa nei confronti della Roma, di Gasperini, di tutti i tifosi, del calcio". Poi l'affondo sul modo di comunicare dell'allenatore: "Io fossi in lui mi concentrerei sulla maniera seria e rispettosa per Napoli e tutti i tifosi napoletani”. Ma la critica va oltre il singolo episodio e investe il rendimento della squadra. L’ex difensore contesta anche il trattamento riservato al tecnico rispetto ad altri colleghi: "Ormai il suo modo di far calcio è finito, ha la metà dei punti Gattuso, se fosse capitato da Amorim e Spalletti li avrebbero decapitati mentre lui ha un nucleo di giornalisti amici, sempre gli stessi, che lo difendono”.