Il Pd non paga l'affitto, clamoroso a Roma: Schlein, un guaio colossale

"È vero non abbiamo saldato, ma non arrivavano i bollettini". È questa la giustificazione di Nicola Passanisi, tesoriere del Partito Democratico a Roma, per il mancato pagamento di circa 70mila euro di rate dell'ultimo piano di rientro dalla morosità dei circoli dem nella Capitale. Come riportato da Il Tempo, il partito avrebbero dovuto saldare le rate entro marzo 2026, ma i pagamenti non sono mai arrivati. E ora 14 circoli del Pd a Roma sono sotto sfratto.

Ieri - lunedì 2 novembre - l'Ater, ovvero l'ente proprietario dei circoli, ha avviato la procedura per rientrare in possesso dei locali e recuperare i 70mila euro dovuti. Una cifra confermata al quotidiano romano dallo stesso Passanisi che, oltre a denunciare il mancato ricevimento dei bollettini, ha assicurato che il partito salderà il debito e riuscirà a evitare lo sfratto attraverso una nuova proposta di rateizzazione, spalmata su tre mesi.