L'Inter travolge il Feyenoord e Bisseck sbrocca in tv: "Noi lo sappiamo"

Una risposta convincente in campo per l'Inter. E una risposta a muso duro, per Yann Bisseck in tv. I nerazzurri travolgono il Feyenoord 3-0 in Olanda, con i gol proprio del difensore tedesco, Pio Esposito e Zielinski, e salgono così a 6 punti dopo 4 partite della prima fase di Champions League, mantenendo in vita a speranza di qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare dai rischiosi playoff.

La mente di tutti però è ancora al brutto ko 3-1 nel derby di sabato sera contro il Milan, che ha lasciato qualche scoria negativa. In tv, però, è Bisseck a difendere il gruppo: "Quando perdiamo siamo i più scarsi, oggi siamo i più forti. Non importa cosa dice la gente. Noi stiamo uniti. Siamo sulla strada giusta. Certo, ci sono cose da migliorare, ma siamo una squadra fortissima".

La sua rete ha messo in discesa la serata: "Non ho pensato all'esultanza. Sempre bello fare gol, sempre bello aiutare la squadra" ed "è sempre bello reagire così dopo una brutta sconfitta. Il calcio è così, non vogliamo perdere mai ma a volte succede".

"La continuità è quella che ti porta risultati, che ti dà fiducia", aggiunge mister Chivu, anche lui finito sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro i rossoneri. "Il mondo Inter, la società, la proprietà. Siamo tutti consapevoli del valore di questo gruppo. Da anni cerchiamo di portare questa società a livelli alti, non abbiamo mai avuto dubbi". Quella contro gli olandesi "è una partita che ci dà tanto a livello di consapevolezza. Il calcio a volte ti porta in vie strane e bisogna reagire per tornare sulle vie giuste. Abbiamo valori. Abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portate in campo. Oggi abbiamo fatto bene mettendo organizzazione, intensità. Abbiamo giocato una partita importante in un campo difficile. Noi ci confrontiamo sempre".



