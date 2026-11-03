Kimi Antonelli, il baby Paperone: ecco quanto gudagnerà dal prossimo anno

E così il Peter Pan del motorsport ha trovato la sua isola felice diventando il sorridente uomo del giorno in tutti e cinque i continenti. Vincere il mondiale di Formula 1 è di per sè un traguardo nobile ma farlo a 20 anni a Città del Messico - laddove Francesco Moser conquistò uno storico record dell’ora, Pietro Mennea frantumò quello dei 200 e gli azzurri disegnarono all’Azteca la partita del secolo con il 4-3 alla Germania - è speciale. Soprattutto se all’Italia questa impresa mancava da 73 anni. Nella notte del trionfo, dopo un gran premio ricco di pathos che lo ha visto terzo e matematicamente campione, Kimi Antonelli si è inebriato con sorrisi e champagne insieme a papà Marco, mamma Veronica e alla sorellina Maggie ma ha anche realizzato che il proprio status di fuoriclasse lo lancerà presto nello spazio. Con il talento arrivano le vittorie ma con le vittorie anche i soldi: quindi è tempo di fare in conti in tasca a questo ragazzo sino a due anni fa misconosciuto nel team Mercedes, allorchè il lungimirante Toto Wolff lo mise subito sotto contratto subito dopo aver salutato Lewis Hamilton. «Altri team non lo hanno voluto», sibilò Toto.

RIMPIANTO ROSSO

Kimi, su cui la Mercedes ha investito una decina di milioni per formarlo come pilota, ha ripagato tutto, dominando e trionfando. Nove gran premi vinti, con pole position e giri veloci, sono la prova inconfutabile del suo enorme talento evidenziato quando correva nei kart e nelle categorie minori, peraltro quasi tutte dominate a parte la Formula 2 dove ha fatto però un buon apprendistato prima di sbarcare nella massima serie. «È un bravo ragazzo, anche per questo vince e al box ha insegnato a tutti a sorridere sempre più spesso e ad abbracciarsi quando si vince», giura Wolff. Difatti questo ventenne è amato da tutti, persino dai ferraristi che lui immalinconisce in pista. Su Instragram questo ragazzo dal sorriso gentile vanta quasi 10 milioni di follower e in televisione spopola: oltre due milioni di abbonati hanno assistito domenica sera su Sky alla gara messicana quando sul podio Verstappen ed Hamilton se lo sono caricati sulle spalle: «Quella foto la appenderò in modo da vederla bene ogni volta che entrerò in casa», ha detto Kimi.