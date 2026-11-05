La sinistra dei 30 all'ora scatenata contro Kimi Antonelli

Il complesso di superiorità genera arroganza intellettuale, terreno ideale per coltivare il vizio del giudizio, che si trasforma in un’offesa gratuita a chi ha la sola colpa di non corrispondere ai canoni morali di quanti pensano di poter rilasciare certificati di idoneità morale agli altri. C’è tutta l’ottusità autoreferenziale di cui è capace il circolo intellettuale progressista nella risposta che ieri Francesco Merlo, sulla pagina delle lettere di Repubblica, ha fornito a un incauto lettore, divertito dal fatto che Kimi Antonelli l’anno prossimo non voglia il numero 1 sulla sua Mercedes perché «porta sfiga», ha spiegato il campione del mondo. «Quella frase mi ha riportato alla realtà», ha scritto l’ingenuo fan dell’asso del volante, tradendo una simpatia verso il ragazzo che l’interlocutore ha punito con livore sospetto.

«A fatica classifico la Formula Uno come uno sport. In città le persone civili non girano in auto. Ritengo stupido chi è fiero di saper guidare meglio degli altri e corre fuori da un circuito. Complimenti a Kimi, ma rido della retorica che lo circonda e lo qualifica come una sorta di Leopardi. Non auguro a mio nipote di diventare come lui. Sogno per lui un futuro molto diverso, anche se più modesto». Questa la replica della penna illuminata, che in poche righe è riuscita a dare dell’incivile a oltre venti milioni di italiani, tanti sono quelli che utilizzano l’auto ogni giorno nelle nostre città, e a banalizzare un’impresa sportiva unica più che rara, visto che Antonelli è il più giovane campione del mondo di Formula Uno di tutti i tempi e che era da oltre settant’anni che il nostro Paese non ne produceva uno.