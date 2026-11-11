Allarmi bomba, Meloni: "Cosa c'è dietro, ci troveranno pronti"

"Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le Forze dell'Ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante, non è stato trovato nulla in nessuna scuola": Giorgia Meloni è intervenuta sugli allarmi bomba scattati nelle scorse ore in diversi istituti italiani. In un video pubblicato su YouTube ha sottolineato: "So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale che hanno gestito tutto con ordine e hanno tenuto tranquilli i ragazzi e voglio ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici".

La premier ha fatto notare anche che "non è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra nazione, solo oggi oltre all'Italia sono state coinvolte in modo analogo il Regno Unito e l'Irlanda. La settimana scorsa false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia. Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre nazioni europee, anche lì nessun ordigno. Da tutto questo, lo dico anche all'esito di una riunione che ho avuto oggi a Palazzo Chigi con i ministri competenti, con i vertici dell'intelligence e della cyber security, ricaviamo soprattutto tre cose".