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Calenda massacra il campo largo "Sembra il mercato delle vacche". E su Meloni: "Almeno lei..."

mercoledì 11 novembre 2026
Calenda massacra il campo largo "Sembra il mercato delle vacche". E su Meloni: "Almeno lei..."

2' di lettura

"Sentivo Casalino dire che il Quirinale lo diamo a chi perde le primarie: cose da matti… Poi il pezzo in cui Renzi dice 'stiamo due anni così facciamo le nomine di Eni ed Enel', come se fosse il mercato delle vacche". Carlo Calenda è un fiume in piena nell'intervista rilasciata al direttore dell'Adnkronos Davide Desario ad AdnTalks. Nel mirino del segretario di Azione ci sono soprattutto il campo largo e i suoi leader. "Oggi Bonelli dice 'noi non firmeremo mai un decreto per invio delle armi in Ucraina', il Pd dice 'senza decreto sull'armi in Ucraina, noi non ci staremo'. È un caos, è una roba vergognosa".

"Giuseppe Conte - prosegue l'ex ministro - è quello che ha distrutto il bilancio dell'Italia con la connivenza di Renzi, del Pd e di tutti questi che si ripropongono. 209 miliardi usati da persone ricche per farsi le ville al mare, 209 miliardi a cui si aggiungono 30 di reddito di cittadinanza e 23 della prima quota 100. Stiamo parlando di somme che avrebbero messo a posto la sanità la scuola e la difesa per 10 anni. Giuseppe Conte è stata una calamità per questo paese ed è stato salvato dal Partito Democratico". 

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Durissima anche la valutazione su Goffredo Bettini: "Io lo considero uno dei grandi mali che affliggono la sinistra - afferma Calenda -. Intanto non so che titolo parla, ma se non a titolo personale. È un intrallazzatore da tanti anni su tutti i tavoli è proprio il male ed è quello che ha costruito a tavolino Giuseppe Conte, per cui io sono uscito dal Pd quando successe questa cosa orchestrata da Bettini". 

Al leader di Azione, è stato poi chiesto chi non butterebbe giù, in una sorta di gioco della torre, tra Meloni, Schlein e Conte. "Giorgia Meloni almeno lei è vera. È una persona che almeno non è artefatta", la risposta convinta di Calenda. 

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