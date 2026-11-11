Calenda massacra il campo largo "Sembra il mercato delle vacche". E su Meloni: "Almeno lei..."

"Sentivo Casalino dire che il Quirinale lo diamo a chi perde le primarie: cose da matti… Poi il pezzo in cui Renzi dice 'stiamo due anni così facciamo le nomine di Eni ed Enel', come se fosse il mercato delle vacche". Carlo Calenda è un fiume in piena nell'intervista rilasciata al direttore dell'Adnkronos Davide Desario ad AdnTalks. Nel mirino del segretario di Azione ci sono soprattutto il campo largo e i suoi leader. "Oggi Bonelli dice 'noi non firmeremo mai un decreto per invio delle armi in Ucraina', il Pd dice 'senza decreto sull'armi in Ucraina, noi non ci staremo'. È un caos, è una roba vergognosa".

"Giuseppe Conte - prosegue l'ex ministro - è quello che ha distrutto il bilancio dell'Italia con la connivenza di Renzi, del Pd e di tutti questi che si ripropongono. 209 miliardi usati da persone ricche per farsi le ville al mare, 209 miliardi a cui si aggiungono 30 di reddito di cittadinanza e 23 della prima quota 100. Stiamo parlando di somme che avrebbero messo a posto la sanità la scuola e la difesa per 10 anni. Giuseppe Conte è stata una calamità per questo paese ed è stato salvato dal Partito Democratico".