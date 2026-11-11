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Sondaggio Emg, occhio al dato di Fratelli d'Italia: i decimali che scuotono il Pd

mercoledì 11 novembre 2026
Sondaggio Emg, occhio al dato di Fratelli d'Italia: i decimali che scuotono il Pd

2' di lettura

Fratelli d'Italia cresce gli stessi decimali persi dal Partito democratico. Lo conferma la piattaforma dedicata alle proiezioni elettorali, ai simulatori di voto e agli archivi statistici internazionali. Sui social Poliwave Europe condivide il sondaggio Emg. Risultato? Fratelli d'Italia si piazza sempre al primo posto, al 26.3 per cento registrando un +0.3. Segue il Pd al 20.2 per cento (-0.3). Terzo posto poi per il Movimento 5 Stelle che si piazza in crescita al 12.1 per cento. I grillini infatti registrano un +0.5 per cento.

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E ancora, c'è la Lega al 7.4 per cento (+0.1), Forza Italia al 7.3 con una lieve flessione del - 0.2 per cento. Segue poi la coalizione di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Alleanza Verdi e Sinistra italiana raggiunge il 5.9 per cento e cresce dello 0.3.

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Alle spalle ecco il partito di Roberto Vannacci. Futuro Nazionale è al 5.1 per cento. Questa rilevazione, così come le precedenti, conferma un calo. Fn scivola dello 0.5 per cento. In questa proiezione ci sarebbere 201 seggi per la maggioranza. Fratelli d'Italia sarebbe il partito più numeroso con ben 137 seggi. 79 per il Pd, 46 per i grillini, 39 per la Lega e 37 per Forza Italia. 

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