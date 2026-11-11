Sondaggio Emg, occhio al dato di Fratelli d'Italia: i decimali che scuotono il Pd

Fratelli d'Italia cresce gli stessi decimali persi dal Partito democratico. Lo conferma la piattaforma dedicata alle proiezioni elettorali, ai simulatori di voto e agli archivi statistici internazionali. Sui social Poliwave Europe condivide il sondaggio Emg . Risultato? Fratelli d'Italia si piazza sempre al primo posto, al 26.3 per cento registrando un +0.3 . Segue il Pd al 20.2 per cento (-0.3). Terzo posto poi per il Movimento 5 Stelle che si piazza in crescita al 12.1 per cento. I grillini infatti registrano un +0.5 per cento.

E ancora, c'è la Lega al 7.4 per cento (+0.1), Forza Italia al 7.3 con una lieve flessione del - 0.2 per cento. Segue poi la coalizione di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Alleanza Verdi e Sinistra italiana raggiunge il 5.9 per cento e cresce dello 0.3.