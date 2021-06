Dritto e rovescio, Katia Ricciarelli indignata su Saman e islam: "Attenti a chi viene qua, come stiamo riducendo l'Italia"

18 giugno 2021 a

a

a

"Possibile che nessuno avesse capito che sarebbe finita così?". Katia Ricciarelli, ospite in studio di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, parla del caso di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa dallo zio a Novellara (Reggio Emilia) per aver abbracciato uno stile di vita troppo occidentale. La cantante d'opera e attrice si scalda: "Nessuno ha fatto niente in tutti questi anni? - è l'accusa alle autorità e allo Stato italiano - Poi improvvisamente se ne accorgono, fanno quello che devono fare e scappano, e vanno via tutti. Questa è una cosa tremenda, non sta né in cielo né in terra".

"La superiorità dell'Occidente". Saman, ciò che in pochi hanno il coraggio di dire: il clamoroso affondo di Vittorio Sgarbi



"È ora di finirla - si infervora la Ricciarelli -, stiamo attenti a chi viene in questo Paese straordinario, lo stiamo riducendo così... Scusa se mi arrabbio, ma non è possibile. Io quando vado nei loro Paesi faccio sempre attenzione a quello che si può o non si può fare, per rispetto. È possibile che quando vengono da noi non succede la stessa cosa?".



Sulle responsabilità di assistenti sociali e autorità italiane punta anche Giuseppe Cruciani: "In questa vicenda la responsabilità della morte della ragazza è della famiglia, dello zio, di chi ha materialmente commesso l'omicidio. Ma non possiamo negare che una parte di responsabilità ce l'abbiamo anche noi - sottolinea il giornalista e conduttore de La Zanzara su Radio 24 -. Chi doveva controllare meglio, chi aveva ricevuto dei segnali inequivocabili di un pericolo immediato, imminente, che c'erano tutti ma che non sono stati colti o pesati bene. Forse Saman poteva essere salvata, se i funzionari del Comune o le forze dell'ordine fossero intervenuti prima".

"Proprio perché non siamo razzisti certe robe non le vogliamo". Saman, lo schiaffo della Santanchè alla sinistra | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.