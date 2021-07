Gherardo Colombo, "presidente dei migranti". Ong, la seconda vita dell'ex pm di Mani Pulite

20 luglio 2021 a

a

a

Da Tangentopoli agli sbarchi di immigrati. È la nuova avventura di Gherardo Colombo, ex pm di Mani Pulite accanto ad Antonio Di Pietro e Piercamillo Davigo, presidente onorario della Ong Resq People Saving People. Sul sito dell'organizzazione dedita al salvataggio di migranti nel Mediterraneo arriva l'annuncio euforico: "La nave c'è!".

Di Maio e Letta, c'è l'accordo: Pd e M5s vogliono rifilarci più migranti, trionfo delle Ong





Tutto pronto, dunque: garantita l'operatività del primo mezzo di salvataggio della Ong, una imbarcazione di 39 metri già utilizzata dalla onlus tedesca Sea-Eye. Il costo della nave ammonta a 400mila euro, raccolti grazie all'impegno e alla generosità di oltre 3mila donatori. La ResQ People batte bandiera tedesca: l'equipaggio attende solo il via alla prima missione.

"Nel Mediterraneo continuano a morire gli esseri umani, le leggi e i diritti - spiegano i responsabili sul proprio sito -. Ci siamo uniti per dare un segno concreto e contrastare la cultura dell’indifferenza, mettendo in mare un’altra nave che sostenga donne, uomini e bambini, costretti a spostarsi da situazioni drammatiche o volenterosi di inseguire il proprio sogno, come di diritto. Il nostro obiettivo è quello di aggiungere, con il contributo di chi non è indifferente, una nave alla flotta umanitaria, oggi del tutto insufficiente".

"Con lui meno sbarchi e meno morti in mare". Immigrazione, il trionfo di Salvini in Europa: da chi parte il siluro contro Pd e Lamorgese





Per Colombo, sempre molto attivo nel sociale ma mai sceso in campo apertamente a livello politico (anche se la sua propensione a temi "di sinistra", nella Procura di Milano, era ben nota), una impegnativa avventura da pensionato di lusso, sperando che le attività della Ong nelle acque tra Italia e Libia non gli creino qualche problema legale con i suoi ex colleghi. Di sicuro, però, per il momento sono acque meno agitate di quelle in cui è costretto a navigare l'amico Davigo, indagato a Brescia per la scottante vicenda della divulgazione dei verbali segreti di Amara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.