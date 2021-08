Riccione, baby gang africana devasta la città: sassi contro auto e vetrine. Il motivo? Sconcertante

23 agosto 2021 a

Salta il concerto e la baby gang africana devasta la città. E' successo a Riccione, dove un gruppo composto principalmente da minorenni di origine nordafricana ha creato un caos senza precedenti per le strade della città. Il motivo - come riporta Il Resto del Carlino - sarebbe l'annullamento del concerto di Baby Gang, un rapper di 19 anni di origine marocchina particolarmente apprezzato tra i ragazzi della zona. Il gruppo, composto da circa 30 minorenni, ha vandalizzato qualunque cosa, dagli edifici ai locali alle auto parcheggiate. Un disastro, insomma.

A quanto pare, il concerto di Baby Gang sarebbe saltato perché il locale che doveva ospitarlo è stato chiuso dalle forze dell'ordine a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid. Lo stesso rapper, tra l'altro, si è lamentato della situazione sui social: "Ancora una volta per cause che non dipendono da me il live è stato annullato. Questo vuol dire che da oggi in poi tornerò a zanzare i turisti in spiaggia a Riccione perché altrimenti non vado avanti. Non sto scherzando". Dove per "zanzare" intende "derubare".

La notizia dell'annullamento del concerto è arrivata intorno alle 2 di notte. Ed è in quel momento che è iniziata la devastazione della città da parte dei ragazzi, probabilmente ubriachi. Cosa hanno fatto di preciso? Sono saltati sulle auto parcheggiate, hanno lanciato sassi e vandalizzato i cartelli stradali. Scene violente che hanno spaventato turisti e residenti, costretti a chiudersi in hotel o in casa. All'arrivo dei militari, molti sono riusciti a scappare, qualcuno invece è stato fermato e identificato.

