Matteo Salvini convocato da Mario Draghi a Palazzo Chigi: immigrazione, l'indiscrezione su Luciana Lamorgese

23 agosto 2021 a

a

a

Il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il leader leghista è stato chiamato mentre stava partecipando ad una iniziativa elettorale a Roma a sostegno del candidato di centrodestra Enrico Michetti. "Nel corso del colloquio sono stati affrontati i temi legati alla ripresa dell'attività di governo", ha fatto sapere Palazzo Chigi al termine dell'incontro.

"Le piacciono gli immigrati? Allora...". Il contestatore lo interrompe, Salvini lo zittisce: umiliazione in pubblica piazza | Video

Salvini aveva fortemente attaccato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese sulla questione degli sbarchi e sul rave party andato in scena al Lago di Mezzano, in provincia di Viterbo. Ma secondo indiscrezioni con Draghi si sarebbe affrontato anche il caso legato al sottosegretario Claudio Durigon che, nei giorni scorsi, aveva proposto di intitolare un parco di Latina ad Arnaldo Mussolini, il fratello del duce. Da parti della maggioranza, infatti, si chiedono a gran voce le dimissioni del sottosegretario leghista.

"Ong norvegese in arrivo, chiamate Oslo". Migranti, Salvini dà la svegli a Lamorgese: sbarchi, umiliante confronto 2019-2021

"Oggi ho sentito Draghi ma abbiamo parlato di Afghanistan, salute e lavoro. Non credo abbia come priorità i parchi di latina. Con lui non abbiamo mai parlato di Durigon", aveva detto Salvini nel corso di una visita al quartiere Casale Casaletto a Roma. "Con Durigon stiamo lavorando alla nuova riforma delle pensioni - aggiunge Salvini - una cosa che interessa milioni di persone. La storia ha già condannato fascismo e comunismo, quasi tutti gli estremismi tranne quello islamico. Il leader della Lega e il presidente del Consiglio - si legge ancora - hanno affrontato anche i temi legati alla ripresa dell’attività di governo: Salvini ha confermato il massimo sostegno per realizzare le riforme utili all’Italia a partire da giustizia, taglio della burocrazia e delle tasse". E sulle mozioni di sfiducia per chiedere la rimozione del sottosegretario, Salvini ha replicato: "Sono preoccupato zero".

Video su questo argomento "Porte aperte donne e bimbi ma non oltre". Salvini e l'ondata di profughi dall'Afghanistan: le sue condizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.