Milano, il nigeriano aggredisce una donna in treno, poi morsi e testate ai poliziotti

Ordinaria follia su un treno diretto da Camnago a Milano: un nigeriano ha aggredito una donna di 43 anni convinto che lo stesse filmando con il cellulare. È accaduto giovedì 21 ottobre verso le 9 di mattina su un convoglio di Trenord. Qui l'uomo 25enne, residente a Cornate D’Adda (Monza-Brianza), prima ha urlato contro la donna poi l’ha raggiunta con fare minaccioso. La signora non è riuscita a fuggire, perché appena è corsa via il nigeriano l'ha raggiunta.

A tentare di soccorrerla lungo il corridoio un ragazzo pakistano di 19 anni, operaio di Lentate sul Seveso. Il giovane si è subito messo in mezzo evitando il peggio. Ma non è tutto perché il nigeriano gli ha sferrato un pugno e gli ha rubato il cellulare. Il nigeriano è stato successivamente fermato alla stazione ferroviaria di Seveso, dove lo attendevano i militari di Monza che, a fatica, sono riusciti a bloccarlo dopo essere stati spintonati.

L'uomo, oltretutto, ha tentato di mordere e prendere a testate le forze dell'ordine che volevano portarlo al Commissariato. Il 25enne è stato arrestato e portato al carcere di Monza per violenza, minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e denunciato per rapina impropria. A breve sarà processato per direttissima.

