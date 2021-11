Matteo Salvini e il video della migrante 18enne tunisina sul barcone: "Guardatela, siamo su scherzi a parte"

23 novembre 2021 a

"Siamo su Scherzi a parte". Matteo Salvini condivide su Instagram il video di una 18enne influencer tunisina, celebre nel suo Paese su Instagram e TikTok, che ha pensato bene di girarsi un filmato mentre canta e balla su un barcone diretto in Italia, nel bel mezzo del Mediterraneo.

In Tunisia è stata criticatissima: Sabee Al Saidi, questo il nome della giovane star proveniente da Sfax, la "città industriale" del Paese nordafricano, è stata accusata di incitare all'immigrazione clandestina pubblicando video come questo, condiviso con i suoi 280mila followers. La sua difesa? In tanti, ha spiegato sui social, hanno già pubblicato video delle loro traversate in cerca di fortuna in direzione Italia. Un secondo video è stato condiviso nelle sue Instagram Stories direttamente da Lampedusa, dopo essere arrivata in Italia. Una esperienza "terribile", ha spiegato, assicurando di essere stata "molto vicina alla morte" e di essere stata costretta a fuggire dalla Tunisia per "motivi sociali".

Durissimo il commento di Salvini. "Da aggiungere all’album 'Scherzi a parte' - scrive con amara ironia il leader della Lega ed ex ministro degli Interni - dopo lo sbarco con il barboncino, la pecora e la comune tenuta da 'Turista per sempre'. Durante la traversata clandestina, su un barcone irregolare, l’influencer tunisina pubblica storie Instagram e foto, gaudenti e sorridenti. A voi i commenti".

Secondo Ftdes, il Forum tunisino per i diritti economici e sociali, il numero totale di tunisini che sono sbarcati sulle coste italiane dall'inizio del 2021 ha superato le 14.300 unità, il 27% del totale dei migranti irregolari arrivati nel nostro Paese. Nel solo mese di ottobre, sono state fermate circa 2.700 persone che cercavano di imbarcarsi per l'Italia.

