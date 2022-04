Reddito di cittadinanza, Di Maio in imbarazzo: la truffa a casa sua, "pare che 129 romeni..."

22 aprile 2022 a

Il reddito di cittadinanza, misura tanto cara ai grillini, di nuovo nella bufera. E' stata scoperta un maxi truffa a Napoli grazie a un'inchiesta bis dei carabinieri del comando provinciale e del comando carabinieri ispettorato del lavoro con la collaborazione dell’Inps. Da novembre 2021 ad aprile 2022, come riporta Leggo, ben 1.204 persone hanno indebitamente percepito il reddito a Napoli. Questo il bilancio: 651 posizioni irregolari e 553 denunciati per truffa ai danni dello Stato.

A colpire, però, è soprattutto un vuoto in bilancio impressionante. Si tratta di cifre spaventose che superano quelle di ottobre dello scorso anno di circa un milione e mezzo di euro. Perché il conto totale di questa truffa ammonta a 6.557.931,86 euro. Una cifra clamorosa emersa dal controllo di 1.167 nuclei familiari e 2.300 persone. Si tratta di numeri incredibili anche perché questi controlli sono avvenuti solo negli ultimi cinque mesi.

La maggior parte delle irregolarità arriva dalla provincia nord orientale del capoluogo: a Marano, per esempio, è emerso un dato che copre più di un terzo degli oltre 6 milioni di euro totali. I carabinieri, insomma, hanno scoperto che circa 2 milioni sono stati versati a residenti di quell’area che però non avrebbero avuto alcun diritto al sussidio. Al momento sarebbero 125 le persone denunciate, di cui 101 con pregiudizi penali. Tra i casi più clamorosi c'è quello di 129 cittadini di nazionalità romena, che hanno dichiarato di essere residenti in Italia da 10 anni per avere il sussidio. Cosa non vera, che ha permesso loro di incassare indebitamente circa 700mila euro.

