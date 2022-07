Civitanova, Nicola Porro: "Repubblica imbarazzante. A pagina 2..."

30 luglio 2022 a

"Repubblica sta usando in maniera imbarazzante le armi non convenzionali". Siamo in campagna elettorale e Nicola Porro non può fare a meno di sbigottire per le due pagine dedicate dal quotidiano diretto da Maurizio Molinari all'orrore di Civitanova Marche. La vicenda di cronaca è nota: un ambulante invalido nigeriano di 39 anni è stato massacrato e ucciso a colpi di stampelle da un 32enne italiano, in strada e in pieno giorno, per il solo fatto di aver rivolto degli apprezzamenti alla fidanzata dell'assassino.

"A pagina 2 e pagina 3 di Repubblica il non detto straordinario è: vedete? Ci sono i razzisti e sono quelli che vinceranno in Italia", spiega il giornalista conduttore di Quarta repubblica su Rete 4 nella sua rassegna stampa online quotidiana Zuppa di Porro. "L'Italia che vince è quella dell'operaio ammazza un nero. Infatti c'è un colonnino di un prete, perché c'è sempre un prete, che dice: 'Vittima del razzismo'. No, è vittima di un assassino, vittima di un pezzo di... Avete capito, una bestia che deve marcire, anzi passare la sua vita in galera", commenta Porro.





Quelle due pagine di Repubblica sull'orrendo assassinio di Civitanova, conclude amaro Porro, "temo sia campagna elettorale anche questo: dietro c'è il razzismo. Mah!". Facile profeta, questa volta, perché il tema lo è già diventato con Corrado Formigli, che con Piazzapulita in vacanza si è trasformato in longa manus del Pd su Twitter tirando in ballo Giorgia Meloni e Matteo Salvini, accusandoli di non aver commentato con adeguata solerzia la vicenda. Accusandoli, cioè, di aver strumentalizzato al contrario, con il loro silenzio, la vicenda. Un cortocircuito: siamo alla strumentalizzazione al cubo.