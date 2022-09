Ong, Rossella Miccio sfida Salvini e Meloni: "Presto in mare con una nave"

03 settembre 2022 a

a

a

Un'altra nave ong è pronta a piazzarsi nel Mediterraneo centrale per portare migranti in Italia. Ad annunciarlo, a sorpresa, è la presidente di Emrgency, Rossella Miccio. Intervenendo a In Onda su La7, la Miccio non ha usato giri di parole e ha spiegato bene qual è il piano dell'ong fondata da Gino Strada. "Dopo anni di lavoro siamo pronti. Avremo una nave posizionata nel Mediterraneo centrale che servirà per dare soccorso ai migranti ma anche per accoglierli". Parole fin troppo chiare: la flotta delle ong si allarga e dopo Sea Watch, Sea Eye, Open Arms, Ocean Viking, arriva anche la nave di Emergency.

"Inaccettabile". Boldrini attacca Salvini, Romeo la spegne con una sola frase

E la Miccio ha anche aggiunto: "Sarà una bella nave". Insomma la spola tra il Nord Africa e le coset dell'Italia proseguirà con una nuova imbarcazione. Di certo le Ong dovranno fare i conti con il nuovo governo che verrà fuori dalle urne. In caso di vittoria del centrodestra, le navi delle Ong non avranno vita facile.

"Sta per esplodere, disastro alle porte": immigrazione, l'allarme del leghista Molteni

Salvini è già pronto a ripristinare i decreti Sicurezza che avevano di fatto azzerato gli sbarchi sulle nostre coste, Giorgia Meloni invece propone il blocco navale. Due mosse che piotrebbero davvero interrompere il flusso di sbarchi che senza sosta colpisce la Sicilia (e non solo). La sfida delle ong è stata lanciata, toccherà al prossimo governo rispondere in modo adeguato.