Ong, la Farnesina risponde alla Germania: "Ecco cosa faremo con la nave"

03 novembre 2022

Braccio di ferro durissimo tra Italia e Germania per la nave-ong Humanity 1 che ha a bordo centinaia di migranti. Berlino ha chiesto al nostro Paese di "soccorrere velocemnente i migranti", chiedendo tra le righe uno sbarco immediato. Una presa di posizione che ha il sapore del diktat. E così da Roma è arrivata subito la risposta del ministero degli Esteri con una nota: "La

Farnesina, d’intesa con il ministero dell’Interno, informa di aver inviato per iscritto, con nota ufficiale, all’ambasciata della Repubblica federale tedesca la richiesta di avere un quadro compiuto della situazione a bordo della "Humanity 1" in vista dell’assunzione di eventuali decisioni.

In particolare, è stato richiesto di conoscere al più presto informazioni sulle persone presenti a bordo della nave, sulle zone marine in cui ha operato la nave, se vi siano persone vulnerabili a bordo e se sia stata già avanzata richiesta di protezione internazionale. Da parte italiana si continuerà naturalmente a monitorare la situazione a bordo di questa e delle altre navi e a fornire l’assistenza di emergenza che si dovesse rendere necessaria", spiega la Farnesina. La linea del governo però non cambia: niente sbarco nei nostri porti. Insomma di fatto il governo italiano offrirà assistenza ai migranti presenti sul natante, ma non concede al momento l'autorizzazione per lo sbarco. Il ministro degli Interni, Piantedosi, era stato molto chiaro: "Non ci faremo carico dei migranti presenti sulla navi Ong".