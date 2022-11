Dritto e Rovescio, Salvini contro la Germania: "Lezioni da loro? Mai più"

04 novembre 2022 a

La musica è cambiata. L'Italia, infatti, non accetta più supinamente le decisioni e le lezioni ipocrite dell'Europa sull'immigrazione. Insomma, il governo Meloni farà sentire la sua voce. Soprattutto con Matteo Salvini, il leader della Lega, che del controllo dei flussi migratori ha fatto uno dei cavalli di battaglia delle sue politiche.

"Semplice, ecco dove deve andare quella nave": Salvini, parole durissime

E nel giorno dei primi vertici della Meloni-premier a Burxelles, ecco che il ministro delle Infrastrutture e vicepremier è ospite in collegamento con Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 3 ottobre.

Salvini va dritto al punto, senza nessun giro di parole: "Se c'è una nave norvegese, degli immigrati a bordo se ne deve far carico la Norvegia, se c'è una nave tedesca siano problemi dei tedeschi, se c'è una nave spagnola se ne occupino gli spagnoli, perché l'Italia non può diventare il centro profughi di tutta Europa - premette -. Io penso che gli italiani si siano scelti un governo che salva qualunque vita in mare e che però si fa rispettare all'estero. Ecco, prendere lezioni dalla Germania che non ospita uno solo degli immigrati che sbarcano in Italia dalle navi tedesche non è più possibile", conclude un barricadero Matteo Salvini.