Ong, ecco chi il regista tedesco dell'invasione in Italia

05 novembre 2022 a

a

a

Il Viminale è irremovibile con le quattro ong che da giorni chiedono un porto sicuro per gli oltre mille migranti a bordo e intanto stazionano al largo delle coste orientali della Sicilia. “Le persone che hanno i requisiti - è la linea del governo, ribadita più volte dal ministro Matteo Piantedosi - possono sbarcare, ma gli altri devono tornare fuori dalle acque territoriali”.

"Un'azione illegale". Ong scatenata, la clamorosa accusa a Piantedosi

Particolare è il caso della nave Rise Above, è entrata autonomamente in acque territoriali italiane segnalando una rivolta a bordo. “Si tratta di una nave più piccola, con 94 persone - ha dichiarato Piantedosi - ci è stato segnalato che c'era un tentativo di rivolta a bordo, con condizione di precarietà di navigazione, verso Siracusa”. Ong che batte bandiera tedesca e che è stata fondata nel 2016 da Alex Steier: la scorsa estate ha operato in zona internazionale e negli ultimi giorni si è spostata a sud della Sicilia, dove ha recuperato a bordo oltre 90 migranti.

"Appuntamento con la Ong": Calderoli rivela cos'è successo davvero in mare

Dopo aver forzato il confine senza autorizzazione, la nave tedesca ha fatto rotta verso il porto di Siracusa, che però non gli è stato aperto dalle autorità italiane, che si sono limitate a prendere in carico due persone che necessitavano di soccorso. La Rise Above ha poi superato Catania e si è fermata a ridosso dello Stretto di Messina.