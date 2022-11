Ong, Donzelli inchioda il comandante: "Se gli interessasse la salute dei migranti..."

07 novembre 2022 a

"Faremo rispettare le regole, non possiamo essere una Nazione in ci lo Stato diventa bersaglio delle beffe di Ong o di persone che con molto cinismo e cattiveria stanno strumentalizzando politicamente questa situazione": Giovanni Donzelli, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, è intervenuto sul caso della nave Humanity e sullo sbarco dei migranti.

"Basta un dato pratico - ha continuato il deputato di Fratelli d'Italia - perché c'è questo braccio di ferro? Spiego: in base al regolamento di Dublino, la prima nazione europea in cui i migranti mettono piede che li riconosce, che li registra, è la Nazione che poi si fa carico dell'accoglienza".

Donzelli, poi, è andato avanti col suo ragionamento: "Siccome la nave batte bandiera tedesca, se il Capitano ha davvero a cuore la salute dei migranti, visto che è ufficiale di stato civile può registrarli. Se li registra su una nave battente bandiera tedesca, a quel punto i migranti possono scendere e noi li accompagniamo in Germania, se ne fa carico la Germania". E infine ha chiosato: "Se i Capitani hanno uno scopo umanitario, registrano le persone che hanno a bordo. Basta registrarli, non c'è problema".