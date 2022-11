Quarta Repubblica, Ong? Il sondaggio che smonta la sinistra

08 novembre 2022 a

Quasi tutti dalla parte del governo. Gli italiani sostengono Giorgia Meloni e il lavoro del suo esecutivo nel braccio di ferro con le ong. A confermarlo un sondaggio di Eumetra mandato in onda lunedì 7 novembre su Rete 4, negli studi di Quarta Repubblica. Alla domanda: "È d'accordo con la linea di governo sulla questione immigrazione?", il 63 per cento risponde in maniera affermativa. Più nel dettaglio il 32 per cento risponde "molto" e il 31 "abbastanza". Solo la minoranza, il 34 per cento, nutre alcuni dubbi. Il 17 per cento risponde di essere "poco d'accordo", così come un altro 17 "per nulla" d'accordo. Il restante 3 per cento invece non sa.

Una rilevazione che spinge il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a proseguire. D'altronde i migranti bisognosi sono già stati fatti sbarcare. Rimangono a bordo solo coloro che non hanno diritto a sbarcare nel porto di Catania. Da giorni infatti le ong tedesche Humanity 1 e Geo Barents sono ferme, nell'attesa di vedere i migranti lasciare l'imbarcazione. Dall'altra parte l'esecutivo non ha alcuna intenzione di cedere: si tratta di navi battenti bandiere straniere e non è giusto che solo l'Italia se ne faccia carico. Soprattutto se si considera che da domenica ad oggi queste ultime potevano tornare in Germania.

Risultato? La Humanity 1 fa ricorso. È stato infatti presentato il ricorso dei legali della Humanity 1 al Tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo. Mentre è ancora in preparazione il ricorso che sarà presentato al Tar del Lazio contro il provvedimento che impone al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i migranti a bordo.