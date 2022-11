Ong, Ocean Viking verso la Francia. Salvini: "La musica è cambiata"

08 novembre 2022 a

a

a

La Francia dà il via libera: il porto di Marsiglia accoglierà i 243 migranti a bordo della Ocean Viking. L'ong Sos Mediterranee ha fatto sapere che l’arrivo nelle acque internazionali adiacenti alla Corsica dovrebbe avvenire giovedì 10 novembre. In un comunicato diffuso dalla ong si legge che "il team medico di bordo ha riscontrato stati di fortissimo stress tra i naufraghi, con crescenti sintomi di ansia, depressione, insonnia e perdita dell’appetito". Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranée Italia, ha detto: "Alcuni sopravvissuti hanno iniziato a manifestare l’intenzione di buttarsi in mare per la disperazione".

L'apertura della Francia arriva dopo ben 18 giorni in mare per i naufraghi salvati dalla Ocean Viking. In ogni caso, pare che la decisione francese di aprire il porto di Marsiglia sia stata presa dopo il colloquio di ieri sera tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il capo dello stato francese, Emmanuel Macron. Secondo quanto riferito all'Ansa da una fonte del ministero dell'Interno francese vicina al dossier migranti, l'Italia è "rimasta ferma sulle sue posizioni".

Tra i primi a commentare la notizia sul porto di Marsiglia c'è Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, che in questi giorni ha sostenuto il lavoro del titolare del Viminale Matteo Piantedosi. "Bene così! L'aria è cambiata", ha scritto il leader della Lega su Twitter.