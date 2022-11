Ong, il report riservato Ue: un complotto contro l'Italia?

09 novembre 2022 a

"Molti partono solo se sanno che ci sono le Ong": un rapporto riservato di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, esamina il fenomeno migratorio nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 18 maggio 2021. Un rapporto che l’Adnkronos ha potuto visionare, come riporta il Tempo. Nel documento si legge che la presenza di queste navi, "soprattutto quelle in navigazione tra Zuara e Zawiya, continua a essere un ulteriore fattore di attrazione per i migranti che partono dalla Libia per raggiungere l’Italia".

Nel testo si definiscono le Ong come un "pull factor", cioè un fattore di attrazione. Frontex spiega che "i migranti che arrivano dalla Libia dichiarano costantemente" di aver verificato, prima della partenza, la presenza delle Ong nell’area, dicendo che "in assenza di queste navi nel Mediterraneo, molti rifiutano di partire". Nel documento di Frontex, si sottolinea come "la Libia è ancora una volta percepita dai subsahariani come l’ultimo paese di partenza per raggiungere l’Unione europea". La città da cui partirebbero più persone sarebbe soprattutto Zuara, a ovest di Tripoli: "Zuara è diventato l’hub di traffico e il principale luogo di ultima partenza in Libia e nella regione del Mediterraneo centrale". Da lì sarebbe partito "circa il 40% di tutti i migranti segnalati".

È proprio per i motivi elencati nel documento che il nuovo governo italiano, con Piantedosi al Viminale, agisce come si è visto nei giorni scorsi. L'obiettivo è gestire diversamente il fenomeno migratorio, spezzando questo meccanismo sul nascere. E qualche risultato ci sarebbe già stato: la Ong basca Salvamento Marítimo Humanitario ha annunciato il rinvio di una missione prevista nel Mediterraneo centrale, spiegando che la decisione è dovuta alle "incertezze che ci sono in Italia sulle misure che potrebbe prendere il nuovo governo". La notizia ha fatto esultare Matteo Salvini, che ha commentato: "Piantedosi, prima vittoria: Ong rinuncia alla missione. Avanti così. L’Italia non sarà complice del traffico di essere umani. Qualcuno inizia a capirlo?".