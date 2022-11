Soumahoro, il testimone lo inguaia: "Cosa lo ho visto fare a Latina"

23 novembre 2022 a

Arrivano nuove testimonianza sul caso Soumahoro che mettono in difficoltà il parlamentare di Sinistra Italiana-Verdi che sta terremotando tutta la sinistra. Soumahoro ha cercato più volte in questi giorni di dissociarsi dall'inchiesta che lo sta travolgendo insieme alla sua famiglia. E l'assunto principale da cui parte la difesa (fragile) di Soumahoro è che lui stesso non ha mai avuto a che fare con la coop Karibu finita sotto indagine insieme alla compagna e alla suocera del parlamentare di sinistra. Ebbene, come riporta ilTempo, un operatore sociale che lavorava presso la coop lo smentisce con una testimonianza esplosiva.

L'uomo racconta di aver visto Soumahoro proprio lì, alla Karibu di Latina: "Me lo ricordo bene almeno due volte qui alla Karibu di Latina. Una volta portava la spesa insieme al figlio di Maria Teresa". Ma l'operatore sociale va oltre e di fatto racconta anche le condizioni in cui versano i migranti in quella cooperativa: "Ad oggi sono rimasti solo dieci minori. Mangiano solo pasta e spesso non c'è nè acqua nè corrente. Anche il pocket money a cui hanno diritto è ridotto: 10 euro a settimana mentre dovrebbero avere 80 euro al mese". Parole fortissime che alzano il velo sul paladino dell'accoglienza che più volte ha voluto dare lezioni al centrodestra sulla gestione dei migranti.

Ma in questa storia, come racconta ilTempo, ci sarebbe anche un video che mostra la presenza di Soumahoro proprio nella sede della coop di Latina. Nel 2020 si mostrò mentre inaugurava la nuova sede della Lega braccianti proprio allo stesso indirizzo della coop Karibu. Insomma il parlamentare adesso deve fare i conti con un altro scivolone. Ad ogni mossa, ad ogni parola che dice, la sua popolarità precipita sempre di più verso il basso.