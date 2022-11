Soumahoro, la suocera indagata anche per truffa aggravata

28 novembre 2022 a

Marie Therese Mukamitsindo, la suocera di Aboubakar Soumahoro, è indagata dalla procura di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione delle cooperative. I reati contestati sono, tra gli altri, quelli di truffa aggravata e false fatturazioni. Le indagini sono delegate alla Guardia di Finanza che sta portando avanti alcuni accertamenti e riguardano l'impiego dei fondi erogati, i rapporti con l'Erario, i rapporti con i dipendenti. Secondo quanto si apprende al momento la suocera di Soumahoro sarebbe l'unica iscritta nel registro degli indagati.

Le verifiche degli inquirenti sono state avviate dopo la presentazione di alcune denunce presentate dai lavoratori delle coop.

I vertici dell’Alleanza Verdi e Sinistra Italiana giurano che non sapevano nulla della vicenda legata alle cooperative di famiglia di Soumahoro. E ieri lo hanno ripetuto da Lucia Annunziata: Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno infatti sottolineato che Soumahoro "non è coinvolto in nessuna inchiesta giudiziaria" e che "si è garantisti con chi ha in corso procedimenti giudiziari, qui non c’è alcun procedimento". Poi ha spiegato che "non eravamo a conoscenza di queste questioni prima della campagna elettorale. Non solo non eravamo a conoscenza, non lo erano nemmeno tanti sindaci e prefetti, presidenti del Consiglio, come quello che ieri ha ospitato qui", ha detto Bonelli riferendosi a Giuseppe Conte.